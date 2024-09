PME : Yakadata rassemble IA et Data pour des résultats concrets

Yakadata révolutionne l'usage de l'IA et de la Data pour les PME et mise sur l'humain et des solutions sur mesure. Face à la montée des défaillances d'entreprises, la start-up se positionne comme un partenaire clé pour une transformation numérique accessible et efficace.

Une approche humaine et sur mesure

Alors que les PME luttent pour rester compétitives, l'IA et la Data s'imposent comme des leviers essentiels pour améliorer les performances et réduire les coûts. Cependant, les offres actuelles, souvent standardisées, ne répondent pas aux besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises. Yakadata se distingue avec une approche unique, centrée sur l'humain, qui vise à simplifier la transformation numérique des PME et à maîtriser les budgets.

Yakadata se démarque par une approche fondée sur la compréhension des besoins des collaborateurs des PME. « Avec Yakadata, c'est l'IA et la Data qui se mettent au service des PME… et non l'inverse ! », explique Jean-François Deldon, le fondateur. L'équipe place les employés au cœur du processus de transformation. Elle commence par identifier les difficultés rencontrées et propose, après; des solutions sur mesure. Plutôt que d'imposer des technologies complexes, Yakadata privilégie des améliorations concrètes et visibles rapidement par les utilisateurs. Cette approche permet de fédérer les équipes autour des projets d'innovation et crée une dynamique positive et pérenne.

Services adaptés aux PME

Yakadata propose un accompagnement complet et flexible pour répondre aux différents stades de maturité des projets des PME. Les conférences et ateliers stratégiques, qui va d'une heure à une journée, permettent aux entreprises de découvrir concrètement les opportunités offertes par l'IA et la Data. Ces sessions incluent des démonstrations et des ateliers pratiques pour mieux comprendre les technologies et identifier les applications pertinentes.

Les formations sur l'IA, accessibles même sans connaissances préalables en informatique, aident les participants à maîtriser les fondamentaux de l'IA. Ils peuvent par la suite intégrer ces technologies dans leur environnement professionnel. En parallèle, Yakadata collabore avec les PME pour identifier les cas d'usage les plus pertinents. Cela se fait à travers des échanges avec les employés, des prototypes et des tests sur les données internes. Ces diagnostics sont éligibles au programme IA Booster 2030 de Bpifrance. Cela ouvre ainsi l'accès à des subventions.

Pour le suivi de projet et l'accompagnement technique, Yakadata s'associe à des partenaires pour aider les PME à mettre en œuvre des projets d'automatisation, de gestion de données ou d'intelligence artificielle. Il veille à proposer des solutions adaptées aux besoins et à la maturité des équipes.

Une vision inspirée et pragmatique

Fondée par Jean-François Deldon, ancien leader de la transformation digitale chez Michelin, Yakadata s'appuie sur une solide expertise en IA et en gestion de la data. « Je voulais sortir du cadre des grands groupes parfois difficiles à faire bouger », confie-t-il. Après un passage par l'incubateur Michelin, Jean-François a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat pour apporter son savoir-faire aux PME. En moins d'un an, Yakadata a déjà accompagné une quinzaine de PME à travers la France. L'équipe a l'ambition de continuer à développer des formats innovants et accessibles.

Yakadata ne se contente pas d'apporter des solutions techniques, elle s'efforce de créer un impact durable. Elle implique activement les employés et adapte ses interventions à la réalité du terrain. Grâce à une approche humaine et pragmatique, Yakadata transforme la manière dont les PME abordent l'IA et la Data. Il offre ainsi des perspectives nouvelles pour gagner en compétitivité dans un contexte économique toujours plus exigeant.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

