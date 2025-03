Zoom lance AI Companion 2.0 : découvrez tout ce que peut faire cet agent IA

L’AI Companion 2.0 arrive en renfort pour vous assister durant vos Zooms. Voilà un outil de plus qui facilite la vie au boulot !

L’assistant AI Companion 2.0 de Zoom ne se limite pas à exécuter des ordres comme les autres bots. Dotée d’une intelligence agentique, ce bot raisonne, mémorise vos habitudes et anticipe vos besoins. Par exemple, il détecte les tâches évoquées en réunion et les consigne automatiquement.

Zoom sur les atouts d’AI Companion 2.0

Cet assistant intègre l’ensemble de la plateforme, que ce soit Zoom Meetings, Zoom Phone ou encore Zoom Docs. Posez-lui une question simple comme « De quoi parle-t-on ? » et l’IA répond sans détours. Selon Zoom, plus de 45 innovations enrichissent l’AI Companion 2.0. Ces fonctionnalités vont de la gestion des calendriers à la rédaction d’e-mails.

Ce nouvel assistant excelle dans les résumés de réunions. Cet assistant peut extraire les points clés des appels pour les ajouter à Zoom Tasks. Prochainement, l’AI Companion 2.0 générera même des ordres du jour automatiques. L’outil peut aussi effectuer les tâches chronophages comme rédiger des messages et des brouillons dans les chats d’équipe.

Par ailleurs, l’AI Companion 2.0 de Zoom s’intègre sans friction aux agendas Microsoft et Google. Cet IA agentique propose les meilleurs jours pour aller au bureau en fonction de votre emploi du temps et réserve votre poste via Zoom Workplace.

Des agents IA sur mesure à l’image de son utilisateur

Les échanges avec les clients gagnent aussi en fluidité grâce à des agents virtuels personnalisables. Zoom prépare déjà des avatars AI Companion 2.0 pour 2026, capables de converser naturellement avec vos clients. En attendant, l’assistant peaufine ses talents sur les tâches quotidiennes, mémorisant dans vos échanges passés pour des réponses toujours plus pertinentes.

« Nous offrons de la valeur à nos clients grâce à des agents d’IA et à des compétences agentes qui résolvent les problèmes réels des clients, les aidant à se connecter, à collaborer et à en faire plus, le tout dans le cadre de la plate-forme Zoom en laquelle nos utilisateurs ont confiance et en laquelle ils aiment », a ajouté Smita Hashim, CPO de Zoom.

Par ce lancement, Zoom veut résoudre les vrais soucis des clients. Que ce soit pour planifier ou rédiger, AI Companion prend le relais sans compliquer le processus. Les retours des utilisateurs payants orienteront les prochaines mises à jour. Les équipes IT observent sa tenue sur la durée. Les nouvelles fonctions arriveront par vagues dans les semaines à venir. Certaines, comme la synthèse en temps réel, seront disponibles d’ici mai, avec des intégrations comme ServiceNow.

