AI-washing, broligarchy… le Times dévoile les buzzwords de 2025, vous les saviez ?

Chaque année, le langage s’adapte pour nommer les courants invisibles qui façonnent notre quotidien. En 2025, le dictionnaire de nos conversations s’est enrichi de termes qui sont loin d’être de simples gadgets linguistiques. Celles-ci révèlent les tensions profondes de notre époque. Le Times vient de lever le voile sur les buzzwords de l’année. Entre marketing trompeur et dérives de la Silicon Valley, voici le décryptage de ce qui fait vibrer le monde actuel.

L’AI-washing : le nouveau miroir aux alouettes

Si le greenwashing dénonçait les entreprises se repeignant en vert sans changer leurs habitudes polluantes. L’AI-washing est son héritier direct. Dans une course effrénée à la valorisation boursière. De nombreuses sociétés prétendent aujourd’hui que l’intelligence artificielle est au cœur de leur modèle. En réalité ? Il ne s’agit souvent que de simples algorithmes traditionnels ou, pire, de processus manuels déguisés.

L’AI-washing est le symptôme d’une peur de rater le coche (FOMO) industrielle. On plaque l’étiquette IA sur tout et n’importe quoi pour séduire l’investisseur. Mais le consommateur, plus averti en 2025, commence à demander des comptes. S’agit-il d’une véritable innovation ou d’un simple ravalement de façade technologique ? Ce terme nous rappelle que l’étincelle de l’intelligence artificielle ne doit pas nous aveugler sur la réalité du produit.

La Broligarchy : la Tech s’empare du pouvoir

C’est sans doute le mot le plus lourd de sens politique cette année. Contraction de Bro (pour le côté fratrie virile de la Silicon Valley) et d’Oligarchy. La Broligarchy désigne cette nouvelle caste de milliardaires de la tech dont l’influence dépasse désormais largement le cadre économique.

Le terme, popularisé par des observateurs, décrit une réalité où quelques hommes sont souvent perçus comme des tech bros arrogants. Ces derniers détiennent les clés des plateformes de communication, des systèmes de paiement et, par extension, des élections. La broligarchie n’est pas seulement une question d’argent, c’est une question de contrôle des infrastructures mêmes de notre démocratie. En 2025, ce mot souligne le passage de l’ère des entrepreneurs à celle des nouveaux seigneurs féodaux du numérique.

Le Vibe Coding : la programmation pour tous

Heureusement, 2025 ne nous apporte pas que des termes inquiétants. Le Vibe Coding est apparu pour décrire une nouvelle façon de créer. Grâce aux avancées de l’IA générative, coder ne nécessite plus forcément de maîtriser le Python ou le C++. On décrit ce que l’on veut, on donne une intention, une vibe, et l’outil génère le code en temps réel.

C’est l’ère de la créativité libérée des barrières techniques. Si certains puristes s’en inquiètent, le vibe coding symbolise une démocratisation de l’innovation. Il permet à chacun de devenir architecte de ses propres idées numériques, presque par simple discussion avec la machine.

Pourquoi ces mots comptent-ils ?

Ces termes ne sont pas de simples tendances passagères. Ils sont les marqueurs d’un monde qui bascule. Nommer la broligarchie, c’est commencer à la réguler. Identifier l’AI-washing, c’est exiger de la transparence. Pratiquer le vibe coding, c’est accepter que l’humain reste le chef d’orchestre, même quand la machine tient l’instrument.

Alors que nous entamons cette nouvelle année, ces buzzwords nous servent de boussole. Ils nous rappellent que derrière chaque technologie se cachent des enjeux de pouvoir, d’éthique et, finalement, de vision de société. Les aviez-vous vus venir ? Désormais, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas.

