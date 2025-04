Apple entraîne son IA avec de faux e-mails puisque…

Apple a enfin trouvé le moyen de rendre son IA aussi performante que ChatGPT d’OpenAI, Gemini de Google ou encore, Grok de xAI. Comment ? La firme prévoit dorénavant d’entraîner son IA à partir… de faux e-mails.

Le but est de rendre Apple Intelligence plus pertinente. Que ce soit pour les résumés de messages, les suggestions de réponse ou encore l’aide à la rédaction.. Sans pour autant trahir ses propres engagements en matière de confidentialité.

Apple va changer de stratégie

D’après un article publié le lundi 14 avril et relayé par Bloomberg, Apple commencera à analyser localement certaines données présentes sur les appareils des utilisateurs. Les extraits récents d’e-mails, par exemple.

L’analyse se fera exclusivement sur l’appareil. Aucune information ne sera transmise aux serveurs de l’entreprise. Et la démarche ne concernera que les utilisateurs ayant donné leur consentement via les paramètres de confidentialité. Dans Confidentialité et sécurité > Analyse et amélioration.

Comment ça va se passer ? Et ben, Apple utilisera d’abord des modèles de langage pour générer des e-mails fictifs. Chaque message sera ensuite transformé en une sorte d’empreinte numérique qui résume ses caractéristiques principales : sujet, ton, longueur, etc.

Ces empreintes seront alors comparées à celles d’e-mails présents sur les appareils ayant donné leur consentement. Et comme promis, aucun contenu ne sera transféré. Seul un signal anonymisé est renvoyé à la startup, indiquant les types de données synthétiques les plus proches des usages réels.

Ce système d’analyse locale avec consentement sera proposé dans les prochaines versions bêta des systèmes d’exploitation d’iOS, iPadOS et macOS.

La marque à la pomme et ses principes

Contrairement aux autres géants de l’IA qui nourrissent leurs modèles avec nos données personnelles, Apple est fidèle à ses principes.

La marque à la pomme a toujours placé la confidentialité des utilisateurs au cœur de ses priorités. Raison pour laquelle, elle a, jusqu’ici, privé ses modèles d’IA de données issues de ses utilisateurs.

Et c’est en grande partie la cause du retard d’Apple intelligence par rapport à face à Gemini de Google, ChatGPT d’OpenAI et les autres.

Aujourd’hui, le géant de Cupertino a l’air d’avoir trouvé le moyen de rattraper ce retard. Mais ce ne sera pas aussi simple. Ce n’est pas pour rien si après au moins 9 plaintes, Grok a continué à se nourrir des données des utilisateurs de X en 2024.

Même OpenAI, si l’on croit les rumeurs, va créer son propre réseau social. Tout ça pour collecter des données utilisateurs afin d’affiner les modèles d’IA

Bien qu’éthique, cette stratégie d’Apple n’est pas assez ingénieuse pour rivaliser avec les géants de l’IA. Du moins, c’est ce que j’en pense. Espérons que je me trompe.

Retenez quand même qu’en aucun cas je ne soutiens l’exploitation de données personnelles sans consentement que font Google, Meta ou encore xAI.

Et vous, qu’est-ce que vous en pensez ?

