OpenAI serait-il sur le point de lancer un réseau social secret pour ChatGPT ?

Et si la prochaine révolution d’OpenAI ne parlait plus, mais vous montrait ce qu’elle sait faire ? Je dis cela car il paraît que la startup développe actuellement un prototype de réseau social permettant aux utilisateurs de partager les images générées via ChatGPT.

Ce projet, encore confidentiel, vise, apparemment, à créer un espace d’inspiration et de partage. À la manière d’un fil d’actualité à la X (anciennement Twitter), intégrant les contenus visuels produits par les utilisateurs à l’aide de l’IA.

L’objectif est de renforcer la visibilité du générateur d’images — devenu viral ces derniers mois — et aussi de collecter des données utilisateur en temps réel pour affiner les modèles d’IA.

Le but derrière l’éventuel réseau social pour ChatGPT

Il faut savoir qu’actuellement, les données sont devenues une véritable ressource stratégique pour les acteurs du marché de l’IA. Google, Meta ou encore X exploitent, par exemple, déjà d’immenses volumes d’informations issues de leurs plateformes pour entraîner leurs propres modèles.

Alors, si ce projet secret d’OpenAI existe vraiment, c’est sans aucun doute pour suivre l’exemple de ses concurrents majeurs.

Bon, selon plusieurs sources proches du projet, Sam Altman, PDG d’OpenAI, aurait sollicité, de manière informelle, des retours privés sur ce prototype. Ce qui laisse penser que l’idée est bien plus avancée qu’une simple hypothèse.

D’autant plus que Altman ne nie pas complètement ses ambitions dans le domaine. En février dernier, en réaction à un article de CNBC, il a répondu avec un brin d’humour sur X : « OK, on va peut-être créer une application sociale. »

C’est peut-être une plaisanterie. Mais chez OpenAI, les blagues ont parfois des allures de feuille de route. Reste à savoir si cette plateforme sociale verra le jour sous la forme d’une application indépendante. Ou si elle sera directement intégrée à ChatGPT.

Les premiers éléments évoqués font écho au fonctionnement de Midjourney, qui propose déjà un flux d’images partagées par les utilisateurs. Ou encore à celui de Sora, l’application vidéo d’OpenAI qui permet d’explorer des clips générés par l’IA.

Ce qui est certain en tout cas, c’est qu’il s’agit d’une simple galerie d’images communautaires. Pas d’un véritable réseau social à part entière, comme Instagram ou X.

Ce projet risque de réveiller la querelle entre Musk et Altman

Si OpenAI décide de franchir cette étape, cela pourrait, en effet, accentuer les tensions déjà bien palpables de Sam Altman avec Elon Musk.

Co-fondateurs d’OpenAI en 2015, Altman et Musk ont progressivement vu leurs relations se détériorer après le départ de ce dernier du conseil d’administration en 2018. Depuis, les tensions se sont accentuées, notamment avec le dépôt d’une plainte par Elon Musk en 2023 à l’encontre de la startup

Le fondateur de Tesla et SpaceX reproche à l’entreprise d’avoir abandonné sa mission initiale. Celle de fonctionner comme un laboratoire de recherche à but non lucratif, au service de l’intérêt général.

Selon lui, OpenAI aurait dérivé vers un modèle centré sur le profit, en contradiction avec les principes fondateurs. Aujourd’hui à la tête de sa propre société d’IA, xAI, Elon Musk affirme vouloir ramener la startup à sa vocation première.

C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre son avocat dans le cadre de cette procédure judiciaire. Musk qui voulait racheter OpenAI pour 97 milliards de dollars, une offre que Sam Altman aurait catégoriquement refusée.

Bref, la compétition s’annonce rude. Toutefois, OpenAI semble déterminé à dominer le marché. Tenez, le 14 avril, par exemple, la startup a lancé GPT-4.1 et bientôt, elle va aussi lancer GPT-5.

Alors, qu’est-ce que vous en dites ?

