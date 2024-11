Assistance à distance : les nouvelles fonctionnalités IA de TeamViewer

TeamViewer, leader mondial de la connectivité à distance, innove avec Session Insights. Il embarque des fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle pour optimiser l’assistance IT. L’étude mondiale réalisée par l’entreprise démontre l’impact croissant de l’IA sur la productivité. Elle souligne l’importance pour les entreprises de s’adapter rapidement.

L’IA, levier essentiel de productivité

TeamViewer a mené une étude mondiale auprès de 1 400 décideurs IT et métiers. L’étude a révélé que 75 % d’entre eux considèrent l’IA comme cruciale pour l’efficacité en entreprise. Plus qu’un simple outil, elle libère jusqu’à 16 heures de productivité mensuelle pour les professionnels de l’IT. Je constate que cette technologie devient un facteur déterminant pour maintenir la compétitivité et maîtriser les coûts, surtout dans un contexte économique tendu. Les décideurs, dont 26 % avertissent que l’inaction entraînerait une perte de compétitivité, se tournent de plus en plus vers des solutions concrètes.

Session Insights, un atout stratégique

Pour répondre à ces besoins, TeamViewer a lancé Session Insights, un ensemble d’outils qui permet d’automatiser la documentation des interventions à distance et d’offrir des analyses précieuses. « L’adoption de l’IA connaît une croissance rapide, car les entreprises reconnaissent de plus en plus ses avantages tangibles en termes de productivité et de rationalisation des opérations, » explique Mei Dent, CPTO de TeamViewer. Ces nouvelles fonctionnalités aident les équipes à résoudre plus rapidement les incidents et à améliorer leur expertise, même avec des effectifs limités. La documentation automatisée représente un avantage notable. Elle réduit le temps consacré aux rapports et libère ainsi des ressources pour des tâches plus stratégiques.

L’IA au service des entreprises et des carrières

L’IA ne se limite pas à la productivité, elle transforme également la carrière des professionnels. Selon l’étude, 72 % des participants considèrent que l’IA leur permet de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée, tandis que 70 % ont acquis de nouvelles compétences grâce à elle. En France, bien que l’adoption de l’IA soit plus lente, seuls 61 % des répondants qualifient leur utilisation de mature. Cela montre un retard comparé aux États-Unis. Cela souligne la nécessité d’accélérer les initiatives de formation pour rester compétitif à l’échelle mondiale. TeamViewer, par ce lancement stratégique, met l’IA au cœur de l’innovation, pour aider les entreprises à franchir un cap vers une productivité optimisée et un avenir plus connecté.

