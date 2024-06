Un technicien IT Disponible 24/7, qu’en pensez-vous ?

Nowbrains a développé iokoo, une application d'assistance informatique accessible 24/7. Ce service, disponible en ligne, cible principalement les petites structures comme les TPE, les indépendants et les associations. iokoo combine l'intelligence artificielle avec l'assistance de techniciens IT pour résoudre les problèmes informatiques rapidement.

Les capacités de résolution d'iokoo

iokoo peut être utilisé sur PC, Mac et smartphones. L'application est conçue pour résoudre divers problèmes informatiques, tels que des problèmes de connexion avec des périphériques, le paramétrage de systèmes et même des soucis de son. Elle aide aussi à l'utilisation de formules Excel et de raccourcis clavier.

Une interface simple et intuitive

L'interface d'iokoo est simple et intuitive. L'application s'appuie sur des données publiques et internes pour offrir une assistance efficace. Les données publiques incluent des cas d'usage de logiciels disponibles en ligne. Les données internes proviennent des demandes de support informatique du groupe Nowbrains, qui bénéficie de plus de 20 ans d'expérience en infogérance.

Un accompagnement conversationnel

iokoo propose une interaction conversationnelle proche de l'humain. Cette approche permet des recommandations itératives et personnalisées pour chaque utilisateur. Selon Gwennhaël Audran, Responsable de produit iokoo, « iokoo est le résultat de notre expérience terrain et de notre recherche en intelligence artificielle. Nous visons à améliorer et rendre nos solutions plus accessibles. »

Pourquoi iokoo est indispensable pour les entreprises

iokoo est une solution unique qui offre plusieurs avantages aux entreprises :

Gain de temps : avec iokoo, les entreprises gagnent du temps en accédant directement à une base de connaissances unique. Les réponses aux problèmes sont immédiates. Par conséquent, cela évite les longues recherches en ligne.

avec iokoo, les entreprises gagnent du temps en accédant directement à une base de connaissances unique. Les réponses aux problèmes sont immédiates. Par conséquent, cela évite les longues recherches en ligne. Dépannage Adapté : l'IA d'iokoo permet de fournir des réponses pertinentes et pédagogiques, adaptées aux besoins des petites structures et du télétravail. L'application est également multilingue. Ce qui facilite globalement l'assistance pour les collaborateurs non francophones ou pour les sites à l'étranger.

l'IA d'iokoo permet de fournir des réponses pertinentes et pédagogiques, adaptées aux besoins des petites structures et du télétravail. L'application est également multilingue. Ce qui facilite globalement l'assistance pour les collaborateurs non francophones ou pour les sites à l'étranger. Assistance Complète : en cas de besoin, iokoo permet de contacter un technicien qualifié à distance. Ce dernier peut alors prendre le relais pour résoudre les incidents informatiques rapidement. Cette solution permet aux utilisateurs de reprendre leurs activités sans délais prolongés.

Le futur du dépannage informatique

iokoo représente l'avenir du dépannage informatique en combinant la technologie avancée et l'accessibilité. Nowbrains a choisi d‘ouvrir l'accès à iokoo gratuitement dans le but de permettre à un plus grand nombre d'entreprises de bénéficier de cette solution innovante.

iokoo transforme l'assistance informatique en offrant une solution gratuite, disponible à tout moment et adaptée aux besoins des petites entreprises. Avec une interface intuitive, un support multilingue et la combinaison de l'IA et des techniciens qualifiés, iokoo s'impose comme un outil indispensable pour améliorer la productivité et l'efficacité des entreprises.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

