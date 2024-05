Le programme VELOCI : un nouveau bouclier contre les cybermenaces pour les PME françaises

Face aux menaces croissantes, la cybersécurité devient une priorité pour les petites et moyennes entreprises (PME) en France. Palo Alto Networks, leader mondial en solutions de sécurité informatique, s'associe à Westcon. Ensemble, ils dévoilent le programme VELOCI, spécialement conçu pour répondre aux besoins des PME françaises.

Le danger des cyberattaques pour les PME

Les cyberattaques ne sont plus réservées aux grandes corporations. Les PME, avec des ressources souvent limitées, deviennent des cibles privilégiées. Les statistiques indiquent que 46% des cyberattaques ciblent des entreprises de moins de 1000 employés. Ce qui met en lumière l'importance vitale d'une défense robuste pour ces entités plus vulnérables.

Technologie avancée pour la sécurité

Westcon, en collaboration avec Palo Alto Networks, met en avant son Westcon 3D Lab. Cette installation de pointe permet aux clients de simuler et tester les solutions de cybersécurité dans un environnement contrôlé. Le but étant d'offrir une valeur ajoutée indéniable au programme VELOCI. Cela permet aux PME de choisir des solutions parfaitement adaptées à leurs infrastructures spécifiques.

Des solutions puissantes et efficaces

Les solutions proposées par Palo Alto Networks, comme les firewalls de la série PA-400 et PA-1400, disposent de technologies de machine learning. Elles garantissent non seulement une prévention proactive des menaces mais également des recommandations de politiques de sécurité automatisées. Ces outils de défense avancés assurent une protection intégrale, de l'Internet des Objets aux données sensibles et critiques des entreprises.

Des performances confirmées

La supériorité des firewalls de Palo Alto Networks est prouvée par des tests indépendants, notamment ceux de NSS Labs NGFW. Ces derniers ont obtenu des scores parfaits en matière de blocage des évasions. Cette performance exceptionnelle place Palo Alto en tête du secteur. Ce qui fait de leurs solutions le choix préféré pour les PME en quête de sécurité sans compromis.

Impact économique significatif

Le rapport Forrester TEI révèle des résultats impressionnants pour les entreprises ayant investi dans les technologies de Palo Alto Networks. On a eu un retour sur investissement de 247%, avec une récupération des coûts en seulement six mois. La valeur financière de ces investissements est à peu près de 28,4 millions de dollars. Cela témoigne de l'efficacité de ces solutions.

Des réductions notables des intrusions

En plus d'une amélioration financière, les solutions ont conduit à une réduction de 45% des intrusions. « Ce rapport confirme l'impact positif des solutions de sécurité de Palo Alto Networks sur les performances financières et opérationnelles des entreprises qui les adoptent », explique Magalie Vintousky, Directrice Produits chez Westcon.

Engagement pour la Sécurité des PME

François Bersin, Channel Business Manager chez Palo Alto Networks, souligne l'importance de rendre la sécurité numérique accessible à toutes les PME. « La sécurité numérique ne devrait pas être un luxe réservé aux grandes entreprises. Avec notre partenariat avec Westcon, nous sommes déterminés à offrir une protection efficace et professionnelle à toutes les PME françaises. »

Le partenariat entre Palo Alto Networks et Westcon symbolise un tournant décisif pour la cybersécurité des PME françaises. Il garantit non seulement l'accès à des solutions de pointe mais offre aussi un accompagnement expert. Ce partenariat stratégique est essentiel pour protéger les actifs numériques des PME et assurer leur continuité opérationnelle dans un paysage numérique en constante évolution.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.