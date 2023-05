YouChat : l’assistant IA révolutionnaire qui transforme la recherche en ligne

Dites adieu à la frustration de la recherche en ligne avec YouChat ! Cet assistant IA innovant et révolutionnaire facilite votre exploration du web. Ce chatbot répond rapidement et précisément à toutes vos requêtes.

Grâce à cette IA génératrice, les utilisateurs peuvent accéder à une mine d’informations. De plus, il n’est pas obligé d’avoir à naviguer dans des pages de résultats de recherche fastidieuses.

À la manière de ChatGPT d’OpenAI, YouChat offre une mine d’informations à portée de main pour les utilisateurs sans la nécessité de parcourir des pages de résultats de recherche fastidieuses. De cette façon, l’accès à une variété de connaissances est simplifié et rapide. En outre, les utilisateurs peuvent interagir avec d’autres personnes en temps réel pour obtenir des conseils et des idées.

L’interface de ce chatbot est intuitive et facile à utiliser, offrant une expérience utilisateur optimale. Que ce soit pour des recherches professionnelles ou personnelles, ce chatbot est l’un des outils pour obtenir rapidement des informations précises et fiables.

YouChat : une brève description à ce modèle de langage

La compagnie You.com, créée par Bryan McCann et Richard Socher, d’anciens employés de Salesforce, est à l’origine du développement de YouChat. Leur produit principal est un outil de recherche qui peut résumer les informations du web. La version bêta du produit a été lancée le 9 novembre 2021. De plus, la société a reçu un investissement de 20 millions de dollars de la part de Marc Benioff, le fondateur de Salesforce. En décembre 2022, You.com a dévoilé YouChat.

Pour créer cette solution, You.com a fusionné des modèles de langage de grande envergure (LLM) avec des fonctionnalités personnalisées. Ainsi, avec cet assistant virtuel, les utilisateurs ont le choix entre la fonction de recherche conventionnelle. Tout ça, afin de trouver des informations sur le web ou l’option de poser des questions complètes directement à travers l’interface de chat. Cependant, la version bêta de cet assistant virtuel en question est accessible à tous gratuitement. Par contre, les résultats peuvent parfois manquer de précision en fonction des requêtes posées tout comme d’autres chatbot. En outre, cette plateforme permet de poser des questions directement dans l’interface de chat.

Quelles sont les fonctionnalités de cet assistant virtuel ?

Cet assistant virtuel propose un chatbot conversationnel offrant diverses fonctionnalités. Par exemple, il peut créer des textes inédits à partir de sources fiables. Grâce à cet outil, il est possible de déterminer le nombre de sources à utiliser pour le texte. De plus, avec cette IA génératrice, vous pouvez bénéficier d’un système de citation automatique pour signaler aisément les sources utilisées. Ainsi, l’utilisation de YouChat permet ainsi de gagner du temps et de l’argent dans la production d’un contenu. Par ailleurs, c’est un chatbot adapté à toute stratégie de marketing numérique comme d’autre modèle de langage.

En effet, pour capter et fidéliser son audience sur son site web, son blog ou ses réseaux sociaux, il est impératif de disposer d’un contenu bien structuré. Ce modèle de langage tout comme d’autre, permet ainsi d’obtenir en quelques clics un texte original et bien rédigé. En outre, l’usage de la fonction de citation automatique garantit la crédibilité du contenu généré. Cet outil d’IA offre de multiples intérêts, tout comme d’autres modèles de langage.

Les fonctionnalités pour générer des textes

Cette IA génératrice offre une fonctionnalité qui permet de créer des textes originaux à partir de sources crédibles. Cette option permet à cet assistant virtuel de fournir des renseignements utiles sur une grande diversité de sujets, en se basant sur des sources de confiance.

La création de textes est particulièrement utile pour les personnes qui recherchent des informations exactes sur un domaine spécifique. YouChat a la capacité de générer des textes pertinents, tout comme d’autres Chatbot, dénués de toute forme de plagiat ou de contrefaçon. Cela permet aux utilisateurs d’avoir l’assurance que les informations qu’ils obtiennent sont véridiques et dignes de confiance.

En exploitant cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent également bénéficier d’une réponse rapide à leurs interrogations, sans pour autant à effectuer de recherches complexes sur Internet. Par ailleurs, ce modèle de langage peut générer rapidement des textes pertinents, tout comme d’autres LA génératrice, même sur des sujets pointus comme de la même manière que d’autres IA.

Définir le nombre de sources à inclure dans vos textes

Parmi ses différentes fonctionnalités, il offre la possibilité de choisir le nombre de sources à inclure dans le texte. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de sélectionner le nombre de sources qu’ils souhaitent pour obtenir des informations plus précises et pertinentes. Ainsi, en ajustant le nombre de sources incluses, les utilisateurs peuvent obtenir des résultats plus pertinents et éviter les informations superflues ou redondantes.

De plus, cette fonctionnalité permet aussi d’améliorer la qualité des réponses du chatbot. Cela consiste à fournir des informations plus précises et mieux ciblées. Cette option permet donc de personnaliser l’expérience utilisateur et d’obtenir des réponses plus précises et utiles. En somme, YouChat offre une expérience de chatbot conversationnel personnalisée grâce à ses différentes fonctionnalités qui sont similaires à d’autres IA.

Un mécanisme de citation automatique

Le modèle de langage en question présente plusieurs caractéristiques, dont l’une d’entre elles mérite d’être mise en avant : son mécanisme de citation automatique qui permet l’identification des sources utilisées lors des échanges. Cette fonctionnalité est bénéfique pour les utilisateurs qui souhaitent partager des références ou des informations avec leur interlocuteur.

En effet, grâce à ce système, il est possible de citer des sources fiables, ce qui renforce la crédibilité des échanges. De plus, le mécanisme de citation automatique de YouChat est pratique pour les professionnels qui cherchent à partager des informations avec leurs clients ou leurs collègues. En outre, cette fonctionnalité garantit une expérience utilisateur de qualité sur ce chatbot, tout comme d’autres en facilitant l’identification et l’utilisation de sources fiables, tout en renforçant la crédibilité des informations échangées.

oh wow Youchat actually got my description accurate this time around

I'm honored pic.twitter.com/7kouR5V6kM — dcake / SUAVEMENTE SWEEEEP ❤️ (@dark_cake1) May 12, 2023

YouChat : quels sont les avantages pour les utilisateurs ?

Ce chatbot présente une multitude d’avantages notables qui en font une solution de choix pour les utilisateurs en quête d’informations. Tout d’abord, la plateforme propose une mise à jour instantanée des données sous différentes formes de médias. Il peut générer des images, des vidéos, des tableaux et des graphiques, qui sont facilement compréhensibles pour les utilisateurs. De plus, YouChat parvient à simplifier des concepts complexes pour les rendre plus accessibles. Cela facilite la compréhension pour tous les utilisateurs, quels que soient leur niveau de connaissances et leur expérience. La flexibilité est également un point fort de cet assistant virtuel. La plateforme offre quatre options de fréquence pour recevoir des informations sur un sujet spécifique. De plus, vous pouvez avoir la possibilité de vérifier les faits en utilisant les citations fournies pour chaque réponse.

Enfin, cette IA génératrice permet de rester informée de l’actualité en répondant rapidement et facilement aux questions des utilisateurs. Il peut donc fournir des sources complémentaires. Par exemple, il peut vous fournir des liens, des tableaux, des graphiques, des vidéos et des images pour approfondir leur compréhension.

Un chatbot gratuit en tant que version bêta

La plateforme est actuellement disponible gratuitement en tant que version bêta. Les utilisateurs doivent créer un compte sur You.com pour pouvoir utiliser l’application. Cela suggère qu’une fois que la version bêta sera terminée, il est possible que ce chatbot commence à facturer ses utilisateurs.

À ce jour, il n’y a pas encore de communication concernant les tarifications précises de cette IA génératrice une fois que la version bêta sera terminée. Il devient donc difficile de déterminer combien l’application pourrait facturer aux utilisateurs.

Par ailleurs, ce bot de discussion pourrait proposer des tarifs différents pour différents niveaux de service, tels que des fonctionnalités supplémentaires ou une assistance en direct. Ainsi, il y a la possibilité que YouChat utilise un modèle de tarification basé sur l’utilisation, où les utilisateurs paient en fonction du nombre de messages envoyés ou reçus.

Dans l’ensemble, les tarifications de ce modèle de langage restent inconnues à ce stade, mais il est possible qu’elles soient introduites une fois la version bêta terminée. Les utilisateurs devront attendre que des informations plus précises soient disponibles pour savoir combien ils devront payer pour utiliser ce chatbot.

Quel type d’assistance YouChat offre-t-il ?

Tout d’abord, il convient de noter que c’est une plateforme de communication très conviviale similaire à d’autres assistants virtuels. Ainsi, ce chatbot ne requiert aucune compétence technique particulière, ce qui le rend accessible à tous les utilisateurs. De plus, si vous rencontrez des difficultés pour l’utiliser, vous pouvez compter sur les guides et les tutoriels proposés par YouChat pour vous aider à résoudre vos problèmes rapidement.

Par ailleurs, ce modèle de langage met à disposition un forum et un système de ticket pour permettre aux utilisateurs de poser des questions et d’obtenir des réponses rapidement. Des tutoriels vidéo ainsi que de la documentation sont également disponibles pour vous aider à mieux comprendre les différentes fonctionnalités de la plateforme.

En résumé, cette IA génératrice est une plateforme de communication qui répond aux besoins de ses utilisateurs tout comme d’autres IA grâce à un accès facile, des outils de support performants et une documentation exhaustive.