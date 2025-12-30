Au tour de Meta de choisir son gladiateur IA : Zuck rachète Manus pour 2 milliards $

Dans la guerre de l’IA, Meta ne parie plus sur des prototypes mais sur des combattants déjà rentables. En rachetant Manus pour 2 milliards de dollars, Mark Zuckerberg met la main sur une startup d’agents IA qui génère déjà plus de 100 millions de dollars par an. Un choix stratégique qui dit beaucoup de l’état réel du marché fin 2025: l’ère des démos spectaculaires touche à sa fin, place aux IA capables de travailler… et de payer leurs factures.

Dans l’arène de l’intelligence artificielle, les discours ne suffisent plus. Les démonstrations spectaculaires non plus. Ce qui compte désormais, ce sont les combattants capables de rentrer vivants au vestiaire avec autre chose que des promesses.

En déboursant 2 milliards de dollars pour racheter Manus, Meta ne fait pas qu’ajouter une ligne à son portefeuille. Il désigne un champion. Et surtout, il envoie un message très clair au marché.

Depuis deux ans, Mark Zuckerberg a fait tapis sur l’IA. Infrastructures colossales, data centers énergivores, recrutements agressifs. Le problème, c’est que cette stratégie coûte cher, très cher.

Environ 60 milliards de dollars engagés, pendant que les investisseurs commencent à se demander quand la machine va enfin cracher autre chose que des slides PowerPoint.

Manus arrive précisément à ce moment-là, comme une preuve vivante que l’IA peut faire plus que brûler du cash.

Manus, un agent qui travaille plutôt qu’un modèle qui impressionne

Manus n’est pas un modèle de plus dans un zoo déjà bien rempli. C’est un produit. Un système d’agents capables de mener des tâches de bout en bout, sans supervision constante, du tri de candidatures à l’analyse de portefeuilles financiers en passant par la planification de projets.

Lors de son lancement, la startup n’avait pas hésité à se comparer à OpenAI Deep Research, affirmant faire mieux sur certains scénarios concrets. Une audace qui avait fait lever quelques sourcils, mais aussi attirer très vite des investisseurs de premier plan.

En quelques mois, Manus a accumulé des millions d’utilisateurs et franchi un seuil que beaucoup de startups IA regardent encore de loin: plus de 100 millions de dollars de revenus récurrents annuels.

Autrement dit, un outil qui n’existe pas seulement pour impressionner des ingénieurs, mais pour être utilisé, payé et intégré dans des workflows réels. Pour Meta, c’est de l’or en barre.

Pourquoi Meta a préféré acheter plutôt que construire

Excited to announce that @ManusAI has joined Meta to help us build amazing AI products!



The Manus team in Singapore are world class at exploring the capability overhang of today’s models to scaffold powerful agents.



Looking forward to working with you, @Red_Xiao_! December 29, 2025

La décision de racheter plutôt que de développer en interne en dit long. Meta dispose de talents, de modèles maison et de ressources presque illimitées.

Mais le temps est devenu un facteur critique. Pendant que les concurrents avancent, attendre qu’un projet interne atteigne ce niveau de maturité aurait coûté des années.

Avec Manus, Meta gagne immédiatement une traction utilisateur, une crédibilité commerciale et un raccourci stratégique vers l’IA agentique à grande échelle.

Les agents de Manus sont destinés à être intégrés dans Facebook, Instagram et WhatsApp, là où Meta AI existe déjà, mais reste encore largement cantonnée à un rôle d’assistant généraliste.

Un rachat sous haute tension géopolitique

Reste un point sensible, impossible à ignorer. Les fondateurs de Manus sont d’origine chinoise et avaient créé leur maison-mère, Butterfly Effect, à Pékin avant de déplacer leurs activités à Singapour.

Dans le contexte actuel, ce détail n’en est pas un. À Washington, certains élus surveillent de près les flux de capitaux et de technologies liés à la Chine. Le sénateur John Cornyn, figure bien connue des faucons sur ces sujets, avait déjà critiqué l’implication de fonds américains dans la startup.

Meta a rapidement dégainé un pare-feu politique. La société assure qu’après l’acquisition, Manus n’aura plus aucun lien avec des investisseurs chinois et cessera toute activité en Chine.

Une position confirmée publiquement à Nikkei Asia. Message sous-jacent: ce gladiateur combattra sous bannière américaine, sans zone grise possible.

Ce que Meta achète vraiment avec 2 milliards de dollars

Avec ce rachat, Meta n’achète pas seulement une startup prometteuse. Elle achète une narration.

Celle d’une IA qui rapporte déjà, d’une technologie prête à être déployée à l’échelle mondiale, et d’un contre-argument face aux critiques sur ses dépenses massives.

Elle envoie aussi un signal clair aux autres acteurs du secteur: l’époque des IA vitrines touche à sa fin.

Après Manus, combien de survivants dans l’arène

La vraie question, désormais, n’est pas de savoir si Manus valait 2 milliards sur le papier. C’est de savoir combien d’autres gladiateurs restent encore dans l’arène, suffisamment solides pour intéresser les géants avant d’être balayés. Une chose est sûre: dans la guerre de l’IA, Meta ne veut plus regarder le combat depuis les gradins.

Et vous, qu’en pensez-vous ? S’agit-il d’un bon investissement stratégique de la part de Meta ? Manus peut-il l’aider à gagner la guerre de l’IA ? Partagez votre avis en commentaire !

