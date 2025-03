Manus : l’incroyable IA qui peut tout faire seule, même créer d’autres IA !

Manus est la nouvelle intelligence artificielle chinoise qui prend le monde entier par surprise. Présenté comme le premier agent IA entièrement autonome, il est capable de mener à bien toutes sortes de tâches sans intervention humaine à une vitesse ahurissante ! Cependant, certains remettent en cause ses capacités réelles… découvrez tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau phénomène !

Jusqu’à présent, l’IA était capable de vous assister pour une large variété de tâches. Désormais, elle peut tout simplement s’occuper de ces tâches seule, en toute autonomie !

La startup chinoise Monica.im vient de lancer Manus : le premier agent IA général pleinement autonome. Une nouvelle limite repoussée dans le domaine de l’IA ?

Auparavant, OpenAI a déjà lancé l’outil Deep Research, permettant de parcourir le web pour agréger de nombreuses informations sous forme de rapports complets en à peu près une demi-heure.

De même, la startup américaine a lancé son agent Operator capable de prendre le contrôle de votre navigateur web pour faire des achats à votre place sur les sites de e-commerce ou remplir des formulaires.

Une aptitude que propose aussi l’API Computer Use d’Anthropic Claude. Néanmoins, Manus va encore plus loin que ces IA occidentales.

Une première démo vidéo époustouflante

Et si l’on se fie à ses propres benchmarks, cet agent est aussi beaucoup plus rapide. La vidéo de lancement, ci-dessous, le montre effectuer trois tâches à la vitesse de l’éclair.

Il est capable de recommander le meilleur candidat pour un emploi après avoir ingéré, ouvert et lu les candidatures, puis de classer les candidats dans un document. Par la suite, il formate ses recommandations sous forme de feuille de tableur.

Dans la deuxième démonstration, il prépare un rapport sur les propriétés disponibles en se basant sur le budget, les besoins et l’emplacement souhaité de l’utilisateur. Le rapport inclut la liste des propriétés, et des infos sur le quartier.

Enfin, il mène une analyse de corrélation sur différentes actions en bourse, écrit un rapport sur ses conclusions et crée un site web interactif permettant aux utilisateurs d’explorer les données tirées du site web.

Manu’s Computer : un ordinateur multi-agents surpuissant

Comme la plupart des chatbots IA, Manus propose une interface sous forme de boîte de texte dans laquelle vous pouvez taper votre prompt.

Ce qui le distingue, c’est sa capacité à transformer vos vagues instructions en un résultat extrêmement précis à une vitesse fulgurante.

Le service repose sur le « Manus’s Computer » : une workstation Ubuntu sur le Cloud. Elle exploite un système multi-agent, alimenté par plusieurs modèles distincts. Plusieurs de ces modèles seront proposés en open-source dans le courant de l’année 2025

Les premières démos montrent la workstation écrivant ses propres commandes, visitant de nombreux sites web, puis générant un document et complétant le code utilisé pour le produire.

Révolution ou coup de bluff ?

Certains résultats laissent néanmoins à désirer. Un jeu de plateforme style Mario produit par Manus semble très superficiel et a planté.

De même, l’IA a créé un itinéraire pour un voyage de deux mois traversant l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Argentine et d’autres pays d’Amérique du Sud puis l’Antarctique, mais ne cite que 17 sources.

C’est peu pour un si grand voyage ! De plus, elle suggère que prendre un vol « luxueux » ne coûtera que le double du prix d’un billet en classe éco. En réalité, il faut presque toujours compter au moins le triple.

Ce Manus n’est donc pas un très bon agent de voyage. De plus, il échoue à produire un fichier téléchargeable, et fait parfois d’étranges recommandations…

Lors de ses suggestions pour passer un mois en Australie, il ne conseille pas de visiter Sydney, mais invite à visiter la Tasmanie en plein hiver et à passer plusieurs semaines dans l’Outback dont on a généralement fait le tour en trois jours.

Par ailleurs, de nombreux utilisateurs signalent déjà des performances trop lentes et des résultats insatisfaisants…

Néanmoins, beaucoup de testeurs sont ravis et rapportent par exemple que l’outil a ouvert 50 fenêtres de navigateur simultanément pour sourcer des données avant de les analyser en un éclair.

Un grand nombre de développeurs sont aussi stupéfaits par ses capacités de codage. Certains voient tout simplement dans cet « agent général » un grand pas en avant vers l’émergence de la première AGI capable de surpasser l’intelligence humaine…

10 exemples d’application spectaculaires

Les premiers testeurs de Manus partagent déjà sur les réseaux sociaux les résultats de leurs interactions avec cet agent IA, et certains sont impressionnants. En voici quelques exemples pour comprendre les possibilités offertes par ce nouvel outil !

Le directeur de produit de Hugging Face, Victor M, salue l’interface de Manus en estimant qu’elle réalise les promesses que beaucoup avaient promis sans jamais s’y tenir. Il a laissé l’IA coder un jeu en threejs dans lequel le joueur contrôle un avion.

De son côté, Deedy, ancien employé de Google, a demandé à Manus une analyse professionnelle de l’action Tesla. En seulement une heure, il estime que l’IA a fait l’équivalent de deux semaines de travail humain !

Même son de cloche chez Brian Roemelle, qui s’est servi de l’agent pour créer un tableau de bord de suivi de l’action Tesla et une page de recherche. Il considère que cette IA surpasse l’agent à 20 000 dollars que prépare OpenAI…

Un dénommé Lamar, développeur chez GauntletAI, a montré en vidéo la façon dont Magnus lui a organisé un voyage de deux mois. On peut voir l’IA parcourir le web et planifier un voyage avec les hôtels, le budget et même un guide culinaire.

Le compte ai_for_success montre comment Manus a mené des recherches en ligne, généré un code Python et publié un rapport complet en 47 minutes pour « calculer l’orbite de transfert Hohmann optimal pour un vaisseau spatial voyageant de la Terre à Mars ».

Un autre expert en IA, Mckay Wrigley, montre comme Manus a analysé ses tweets. Il avoue être choqué, et estime qu’il s’agit d’un grand pas vers l’AGI en imaginant ses performances incroyables d’ici 2 ou 3 ans.

L’investisseur Patrick Kavanagh, de son côté, a créé un tableau de bord de trading. Il propose de revoir tout le processus de développement en vidéo.

De son côté, NickMcFly, cofondateur de Hybrain.ai a tout bonnement utilisé Manus pour créer sa propre alternative open-source !

Le professionnel de l’IA Clintin Lyle Kurger, est stupéfait par la capacité de Manus à créer l’équivalent de 4 semaines de contenu en seulement 2 minutes !

Pour Wes Roth, Manus est tout simplement le deuxième « moment DeepSeek » de la Chine. Sa capacité à coder, analyser des données, automatiser des workflows et prendre en charge de nombreuses tâches simultanément sur le Cloud en font un outil d’exception.

Enfin le co-fondateur de CoreViewHQ a utilisé Manus pour créer une animation en utilisant p5js. Le résultat est somptueux !



Pour encore plus d’exemples et de démonstrations, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de Manus en suivant ce lien !

Il ne s’agit que d’un début pour Manus, et les utilisateurs vont découvrir de nouvelles possibilités lorsque cette IA sera disponible pour tout le monde…

Alors, que pensez-vous de Manus ? Êtes-vous impressionné par ses performances ? Quels cas d’usage avez-vous envie de tester ? Partagez votre avis en commentaire !

