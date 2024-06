Avis sur Prequel, l’éditeur de photo

Dans l'univers des applications de montage, Prequel émerge comme une option distinguée pour ceux cherchant à enrichir visuellement leurs récits. Avec ses fonctions poussées par l'intelligence artificielle et son interface conviviale, cet outil IA rend l'édition d'image et de vidéo plus accessible à tous. Cela dit, il présente également quelques inconvénients. Je vous dit tout !

Maximum de filtres et d'effets avec Prequel.app

Alors, pour les néophytes, Prequel.app est une application de montage vidéo avec un ensemble de fonctionnalités propulsées par l'intelligence artificielle. Destinée à simplifier la création de contenus digitaux attractifs, cette application offre aux utilisateurs des centaines d'effets. Elle propose notamment le D3D qui donne de la profondeur de champ aux images. Découvrez d'autres fonctionnalités inédites avec les applications sélectionnées dans notre top des outils IA génératifs pour créer des avatars.

Le nécessaire pour transformer vos photos en chef-d'œuvre

Cette appli propose aussi des retouches intelligentes. En quelques clics, vous obtenez la photo de profil la plus accrocheuse qui soit. En plus de corriger les imperfections naturelles, l'IA permet de redessiner le contour du visage. Les selfies et les portraits deviennent des œuvres d'art ou se transforment en personnages de bande dessinée. Puis, il y a les filtres qui apportent un style défini en un seul geste. Alors, que vous soyez fans de vintage, indie kid ou de photo rétro, cet outil IA sera un puissant allié.

Le montage vidéo devient un jeu d'enfant

Avec Prequel, les templates facilitent la mise en forme de vidéos. Vous n'avez pas toujours besoin de partir de rien, puisqu'il y a des intros ainsi que de la musique de fond prêtes à l'emploi pour améliorer vos vidéos. Que ce soit pour les images fixes ou les séquences, l'interface intuitive de cette appli facilite la tâche aux novices en matière de montage. L'intelligence artificielle intégrée assiste l'utilisateur en proposant des ajustements automatiques finement personnalisés. De plus, la qualité des rendus est souvent irréprochable. La haute performance des algorithmes sous-jacents Prequel.app se passe de commentaire.

Quelques améliorations à apporter

Malgré ses nombreux avantages, Prequel.app présente quelques limitations qui méritent d'être mentionnées. Le forfait nécessaire pour accéder aux fonctionnalités premium peut représenter un obstacle pour certains utilisateurs. Cette offre ne s'adresse pas clairement à ceux qui souhaitent s'initier au montage vidéo. Les professionnels vont même y réfléchir à deux fois avant d'investir dans cette in-app. De plus, bien que l'offre de filtres soit large, certains utilisateurs avancés pourraient trouver que les options de personnalisation restent trop génériques. Elles manqueraient même d'originalité pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus créatifs. Peut-être qu'ils doivent plutôt essayer Lensa AI.

Verdict

Avec un large éventail de fonctionnalités, cette application encourage la créativité, mais modifie également la façon de concevoir du contenu digital. En rendant les techniques de montage vidéo accessibles au grand public, Prequel.app démocratise un domaine jadis réservé aux professionnels. De plus, il permet de réaliser des séquences de qualité. Alors, que dire de plus ? Prequel est disponible sur iOS et Android, je vous conseille de l'essayer.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.