Bac 2024 : ChatGPT a passé l’épreuve de philo, voici sa dissertation !

Même si l'année dernière n'était pas un grand succès pour ChatGPT, le chatbot a repris le défi de la philosophie au bac 2024 ce mardi. Découvrez les résultats.

Le mardi matin des épreuves de philosophie du Bac 2024 a marqué un moment intéressant. Non seulement plus de 540 000 lycéens y ont participé, mais ChatGPT, l'outil d'intelligence artificielle d'OpenAI, a également été testé. Avec la question « La nature est-elle hostile à l'homme ? », nous examinons si ChatGPT a progressé pendant l'année.

Philo : priorité ou option ?

Certes, les épreuves de philosophie sont traditionnelles, mais elles restent essentielles. La note de cette épreuve compte pour 40% de la note totale du baccalauréat. En ce qui concerne les coefficients, ceux-ci sont fixés à 8 pour la générale et à 4 pour la technologique.

Toutefois, cette année, certains étudiants ont décidé de concentrer leurs efforts sur les épreuves de spécialité. Romane, une lycéenne de 18 ans des Côtes-d'Armor, fait partie de ces étudiants. Ces examens se déroulent plus tard dans la semaine et possèdent un coefficient de 16, plus élevé.

« Avec des spécialités ayant chacune un coefficient de 16 cette même semaine, j'ai clairement mis la philo de côté », explique-t-elle.

Choix des sujets de dissertation

Les lycéens ont eu le choix entre plusieurs sujets de dissertation. Chacun abordait des problématiques diverses telles que les obligations de l'État. D'autres sujets portaient sur le rôle de la science dans la quête de vérité ou les interactions entre l'homme et la nature.

Ces sujets touchent à la politique, à l'épistémologie des sciences, et à des considérations plus philosophiques sur l'environnement. Des philosophes comme John Rawls, Karl Popper, et Jean-Jacques Rousseau sont souvent cités dans ces débats.

C'est dans ce contexte que ChatGPT a été mis à l'épreuve, pour évaluer sa capacité à naviguer dans le complexe domaine de la philosophie.

Rappelons que l'année précédente, les capacités de ChatGPT avaient été évaluées par France 3 Rhône-Alpes sur le sujet « Le bonheur est-il affaire de raison ? ».

En moins de 30 secondes, l'outil avait proposé des titres pour un plan, une introduction, et une conclusion. Après une demande pour un texte plus élaboré, ChatGPT avait produit une dissertation de 762 mots.

Malheureusement, bien que rapide, cette performance n'avait pas suffi à impressionner un enseignant de philosophie, qui avait ressenti l'absence de la profondeur humaine typique d'une réflexion étudiante.

« Si un des élèves dans mon lycée me rendait cette copie, je saurais que ce n'est pas la sienne », avait-il noté. Ceci révèle les limites de l'IA pour reproduire la pensée critique humaine.

ChatGPT : « des réponses de plus en plus humaines »

Après plusieurs mises à jour par OpenAI, ChatGPT a été soumis de nouveau à un sujet de philosophie en 2024. Cette fois-ci, la question posée était : « La nature est-elle hostile à l'homme ? ».

Voici le résultat :

ChatGPT a ajusté ses réponses pour mieux correspondre aux attentes d'une dissertation de niveau lycée. L'IA a auto-évalué son texte, estimant qu'il mériterait une note entre 14 et 16 sur 20.

Cela indique une compréhension des concepts avec une structure solide, mais souligne également le besoin d'approfondissement et de nuance pour atteindre l'excellence.

Avec ces améliorations, ChatGPT a une meilleure capacité à produire des réponses humaines. Néanmoins, il rencontre encore des difficultés à égaler totalement la réflexion humaine.

Compétences améliorées pour ChatGPT, mais…

Les progrès de ChatGPT ont été notés par les enseignants, qui ont toutefois souligné des faiblesses. Même si l'IA avait structuré sa dissertation de manière compétente, elle manquait de ce « supplément d'âme » que Karl Brozec, professeur de philosophie à Nantes, estimait crucial.

Il a critiqué le manque de profondeur personnelle et d'originalité. Il a également indiqué que l'IA ne savait ni interpréter une question de manière abstraite, ni se l'approprier pour problématiser de manière convaincante.

Alors, pour obtenir de meilleures réponses de ChatGPT, il faut fournir un contexte riche et détaillé. Exprimez clairement vos attentes et, si besoin, divisez votre demande en sections distinctes.

Bien sûr, ChatGPT peut traiter des demandes complexes, mais il performe mieux avec des instructions précises. Donc, interagissez avec lui de manière itérative pour affiner les réponses, en demandant des clarifications ou des reformulations.

