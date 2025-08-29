Bots de trading IA : une conspiration secrète pour vous ruiner ?

Wall Street carbure aux bots de trading IA. Ces machines règlent déjà la majorité des échanges, mais leur autonomie grandissante vacille l’équilibre fragile des marchés.

Une étude récente du National Bureau of Economic Research de juillet 2025 révèle la supercherie. Les économistes Winston Wei Dou, Itay Goldstein et Yan Ji montrent que les bots de trading IA apprennent à coordonner leurs actions… sans jamais communiquer. Ils gonflent les prix sans accord explicite, laissant les investisseurs quotidiens débourser plus que prévu.

Mécanismes cachés des bots trading IA

Les bots de trading IA s’appuient sur l’apprentissage par renforcement. Les essais, erreurs, succès répétés renforcent les comportements rentables.

Dans leur expérience, les chercheurs ont recréé un marché inspiré du modèle classique de Kyle (1985), où plusieurs bots coexistent.

Dans ce cadre, des spéculateurs IA informés tradent sur des actifs à court terme, entourés de traders « de bruit », d’investisseurs insensibles à l’information et d’un teneur de marché régulant les prix.

Plutôt que de s’affronter, les bots ajustent leurs transactions pour maintenir des profits élevés. Ils font grimper les prix collectivement.

Cette coordination naît spontanément de l’optimisation individuelle. Les bots observent les fluctuations, adaptent leurs décisions et coopèrent… sans jamais recevoir d’instruction pour le faire.

On distingue deux formes de collusion. La première repose sur l’intelligence : les bots utilisent les signaux de prix pour se surveiller mutuellement.

Un bot de trading IA trop agressif déclenche une réaction immédiate. Les autres intensifient la concurrence jusqu’à ce que l’équilibre soit retrouvé et que les prix restent artificiellement hauts.

La seconde forme découle de biais d’apprentissage. Sur un marché bruyant, les bots évitent les stratégies risquées.

Les échecs pèsent davantage que les succès ! Ainsi, tous convergent vers des trades prudents, réduisant naturellement la concurrence, sans aucune surveillance active.

Les impacts des collisions

Les bots de trading IA ne cherchent pas à nuire, mais visent uniquement le profit. Pourtant, leur interaction collective alourdit les coûts pour tous.

Les spreads s’élargissent, les transactions coûtent plus cher, les marchés perdent en efficacité et les actifs s’éloignent de leur valeur réelle.

À long terme, ces comportements favorisent bulles spéculatives ou krachs soudains. Si les bots dominent les secteurs clés comme les actions ou les matières premières, l’économie entière peut en subir les conséquences.

Les investisseurs particuliers paient le prix de l’ascension des bots trading IA. Sans outils sophistiqués, chaque trade devient plus coûteux et les rendements nets s’étiolent.

Les professionnels repèrent parfois ces schémas, mais les amateurs restent vulnérables. Heureusement, les régulateurs bougent.

La Securities and Exchange Commission planche sur de nouvelles règles, tandis que le Congrès américain débat de lois contre la collusion algorithmique.

La sénatrice Amy Klobuchar propose d’interdire le partage de données sensibles entre algorithmes. La Californie prépare une législation similaire.

Du côté des investisseurs, des stratégies simples protègent les portefeuilles. Les ordres à cours limité aident à contrôler les prix et à éviter les fluctuations surprises des spreads.

Privilégier les placements à long terme réduit l’exposition aux coûts gonflés. La diversification entre actions américaines, obligations européennes et matières premières asiatiques dilue les risques.

Les fonds indiciels à faible frais complètent cette approche, tradant rarement et suivant passivement les indices.

