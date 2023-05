IA et trading : un duo de choc?

Les logiciels de l’intelligence artificielle sont généralement connus pour leur grande objectivité et leur capacité à évoluer continuellement. Ils peuvent s’adapter à n’importe quelle utilisation et s’immiscent aujourd’hui dans le monde de la finance et du trading.

Actuellement, il existe de nombreux robots de trading assistés par l’intelligence artificielle qui sont proposés sur le marché. Les fonctionnalités de ceux-ci peuvent être extrêmement diverses, notamment : un entraînement simulé, des signaux d’entrée et de sortie suggérés, des fenêtres de cotation, des filtres de liquidités, des critères de recherche de modèles personnalisés, etc. Afin de comprendre le lien entre l’IA et le trading, nous vous proposons de découvrir ses principes de fonctionnement.

Utilisation de l’IA dans le trading : comment ça marche ?

Avant toute chose, il convient de préciser que l’intelligence artificielle s’est énormément développée au cours de ces 50 dernières années. À titre d’information, il s’agit d’un concept qui est né dans les années 1970 et qui n’a cessé d’évoluer depuis sa création. De nos jours, cette technologie commence à prendre de l’importance dans différents secteurs d’activité, y compris la finance et le trading.

En réalité, elle fonctionne selon des algorithmes préalablement déterminés et permet de trouver des opportunités de trade. Elle peut également être utilisée pour analyser un instrument afin de servir d’appui à la décision sur certaines valeurs. L’intelligence artificielle se base principalement sur la machine learning, ce qui lui permet d’améliorer constamment ses performances et l’exactitude de ses calculs.

Pour faire simple, elle est capable de maximiser les gains d’un trader en l’aidant à faire une analyse prédictive. Elle utilise des données statistiques précises et fiables afin d’évaluer la probabilité de réussite d’un projet. Autrement dit, elle est en mesure d’établir des pronostics beaucoup plus réalistes que les humains. Ainsi, l’IA peut parfaitement répondre aux besoins des traders qui sont à la recherche d’opportunités à court terme et à moyen terme.

Pour connaître tous les éléments qui sont susceptibles d’affecter les décisions de ces investisseurs, il est conseillé de suivre préalablement une formation trading en ligne auprès de professionnels en la matière. Il faut notamment comprendre la définition de lots dans le forex, les différentes stratégies à privilégier et les bases à ne pas négliger. D’ailleurs, des indicateurs et des types d’ordres sont également à prendre en compte avant de se lancer dans l’aventure avec l’intelligence artificielle.

Quel est l’avenir du trading avec l’intelligence artificielle ?

Grâce à l’intelligence artificielle, les traders bénéficient de nouvelles opportunités supplémentaires qui leur permettent de maximiser leurs gains. Avec le trading algorithmique, par exemple, ils ont la possibilité d’analyser les marchés financiers et d’exécuter des transactions de manière automatique. Ainsi, ils courent moins de risques de prendre de mauvaises décisions à cause d’une quelconque émotion ou d’une erreur de calcul. La pertinence d’un choix est évaluée sur des critères objectifs et réalistes. Il ne sera plus nécessaire de s’impliquer personnellement dans cette activité particulière pour profiter des avantages financiers qu’elle procure.

Par ailleurs, les robots de trading ont été conçus pour fonctionner de manière autonome. Ils sont programmés pour des stratégies bien déterminées. Leurs décisions d’achat ou de revente ne sont prises que lorsque certaines conditions sur le marché sont réunies. Ainsi, les outils de l’intelligence artificielle sont capables d’identifier rapidement les nouvelles opportunités et d’en tirer profit avant que les autres traders ne les remarquent.