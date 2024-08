Canva et Leonardo.AI : nouvelle ère de l’IA créative

Canva, leader mondial de la communication visuelle, acquiert Leonardo.AI pour intégrer l'IA générative dans ses outils et élargir ses capacités technologiques. Cette acquisition marque une avancée significative pour les entreprises cherchant à utiliser l'IA pour leurs créations visuelles.

Une fusion d'innovations en IA

Canva, plateforme de communication visuelle avec plus de 190 millions d'utilisateurs mensuels, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Leonardo.AI. Leonardo.AI, une startup australienne spécialisée dans l'IA générative, permet de créer des images et des vidéos de qualité. Cette acquisition renforce la vision de Canva de développer des outils d'IA visuelle de pointe.

« Nous sommes ravis d'accueillir Leonardo.AI au sein de Canva, deux entreprises australiennes unissant leurs forces pour réaliser des percées inédites dans les domaines de l'IA et de la créativité » a déclaré Cameron Adams. C'est le cofondateur et directeur des produits de Canva.

Leonardo.AI, fondée fin 2022, a rapidement gagné en popularité. C'est surtout grâce à son modèle qui permet de générer des images et des vidéos en quelques secondes. Son nouveau modèle, Leonardo Phoenix, offre un contrôle et une précision sans précédent. Il permet de créer des visuels de haute qualité en un temps record.

Une révolution dans la communication visuelle

« Ce jour marque le début d'un nouveau chapitre qui accélérera le rythme de nos innovations chez Leonardo.AI », a déclaré JJ Fiasson, fondateur et PDG de Leonardo.AI. « Rejoindre la famille Canva signifie que nous pouvons investir davantage dans l'expansion de nos efforts de recherche dans le domaine de l'IA à l'échelle mondiale. »

L'acquisition de Leonardo.AI par Canva vient à un moment où la demande pour des outils de communication visuelle efficaces et innovants est en forte croissance. La technologie de Leonardo viendra compléter le Studio magique de Canva. Ce dernier a déjà été utilisé plus de 7 milliards de fois depuis son lancement en 2023. Les utilisateurs de Canva ont pu améliorer leurs créations en utilisant cette suite d'outils d'IA pour tout, du résumé de documents à la transformation de tableaux blancs en présentations.

« L'IA joue désormais un rôle de plus en plus important dans l'amélioration de la productivité et de la créativité au travail » indique le rapport de Canva sur l'économie visuelle.

Un avenir prometteur pour Canva et Leonardo.AI

Avec cette acquisition, Canva continue d'investir dans la plateforme autonome de Leonardo. De plus, elle intègre sa technologie dans ses produits existants. L'équipe de Leonardo est composée de 120 chercheurs, ingénieurs et graphistes de haut niveau. Elle renforcera les capacités de recherche et développement de Canva.

« Le rapprochement de nos deux mondes renforcera le travail de chacune de nos équipes et nous permettra d'aller de l'avant et nous avons hâte de nous mettre au travail » a ajouté Cameron Adams.

En moins de deux ans, Leonardo.AI compte plus de 19 millions d'utilisateurs enregistrés. Utilisé dans des secteurs variés tels que la publicité, le marketing, le design, et bien d'autres, Leonardo.AI a prouvé sa capacité à transformer la créativité et l'innovation avec l'IA.

Cette acquisition n'est pas la première pour Canva. Elle a déjà intégré plusieurs entreprises telles que Affinity en 2024, Flourish en 2022 et Pexels en 2019. Avec Leonardo.AI, Canva continue de renforcer sa position de leader dans le domaine de la communication visuelle. Elle offre des solutions toujours plus innovantes et accessibles à une audience mondiale.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.