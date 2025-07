Ce groupe de rock fait des millions sur Spotify... mais il est créé par IA.

Le mystère s’épaissit quand Deezer signale la musique du groupe de rock The Velvet Sundown comme potentiellement générée par l’IA.

L’IA s’invite désormais sur scène, ou plutôt dans nos écouteurs ! Cet été, un groupe de rock surgit de nulle part, sans concerts, sans interviews, sans passé. The Velvet Sundown, avec ses prétendus membres Gabe Farrow, Lennie West, Milo Rains et Orion « Rio » Del Mar, débarque sur Spotify et atteint rapidement plus de 550 000 écoutes mensuelles.

Le groupe de rock The Velvet Sundown, supposé généré par IA, ont un succès fulgurant sur Spotify. Leur son est un savant mélange de rock psychédélique et de pop alternative qui accroche instantanément. Mais quelque chose cloche.

Avant cet été, aucune trace de leur existence n’apparaît sur le web. Pas de vieux tweets, pas de photos floues de concerts, rien. Même leurs profils semblent irréels : des images au rendu artificiel et un compte Instagram lié à… un chat nommé Milo Rains.

Le mystère s’épaissit quand Deezer, une plateforme concurrente, signale la musique de ce groupe de rock comme potentiellement générée par IA. Les soupçons se confirment avec des indices.

Des photos qui flirtent avec l’effet « uncanny valley » et une stratégie de streaming redoutablement efficace. The Velvet Sundown squatte des playlists comme « Vietnam War Music » ou « The OC Soundtrack », malgré aucun lien évident avec ces thèmes.

Cette tactique de placement booste leurs streams à une vitesse folle, générant des revenus estimés à plusieurs milliers de dollars par mois sur Spotify seul.

Le triomphe de ce groupe de rock IA n’est pas synonyme de prouesse technologique. Il ouvre un débat brûlant sur l’éthique et l’économie de la musique.

Mais ce qui choque le plus, c’est l’impact sur l’authenticité. La musique, c’est censé être une âme qui vibre, pas un assemblage de données, non ?

Pourtant, les auditeurs ne semblent pas s’en formaliser, bercés par des mélodies impeccables. Pas de preuves de triche ici, pas de bots pour gonfler les chiffres, juste une stratégie de playlists savamment orchestrée.

