Cette série générée par IA a des millions de spectateurs : faut-il regarder ?

Vous aimez les récits de True Crime ? Et si les histoires glaçantes que vous regardiez étaient totalement inventées par une IA, sans aucune base réelle ?

L’essor de l’intelligence artificielle sur Internet pousse à s’interroger sur la véracité des contenus. Aujourd’hui, des millions d’utilisateurs visionnent des vidéos de « True Crime » entièrement générées par l’IA. Pourtant, ces histoires de meurtres sordides ne sont que de pures inventions.

La chaîne YouTube True Crime Case Files connaît un succès fulgurant grâce à des vidéos construites par IA. Certaines accumulent des centaines de milliers de vues et captivent un public avide de récits criminels. Derrière ce phénomène se cache un créateur qui remet en question la fascination du public pour le crime.

Le propriétaire de la chaîne justifie son approche en expliquant que le « True Crime est un genre ». Il questionne l’obsession du public pour les histoires de meurtres réels et estime que ces récits servent avant tout à divertir. Selon lui, ses vidéos ne sont qu’une extension logique de cette tendance médiatique.

Pour vous plonger dans l’ambiance, voici l’extrait d’un épisode « True Crime » entièrement généré par IA :

Un contenu dérangeant et hypersexuel pour attirer l’audience

Les vidéos générées par l’IA misent sur des intrigues provocantes et des scénarios exagérés. Leur contenu, souvent hypersexuel et macabre, est conçu pour captiver l’attention et susciter des réactions fortes. Cette approche choque, mais elle fonctionne. De ce fait, elle attiredes spectateurs fascinés par ces récits à la frontière du réel et de la fiction.

À l’origine, le créateur voulait présenter sa chaîne comme une parodie de True Crime. Cependant, il s’est vite rendu compte que le mot « IA » faisait fuir les spectateurs. Il a donc supprimé toute mention de la génération artificielle et c’est alors que ses vidéos ont explosé en popularité.

Une arnaque lucrative sur YouTube ?

Le phénomène ne se limite pas à une seule chaîne. D’autres créateurs exploitent l’IA pour produire du contenu automatisé et capter l’économie de l’attention. Certains espèrent monétiser rapidement ces vidéos en misant sur l’attrait du public pour les récits criminels. Cette stratégie pose la question de l’éthique et de la responsabilité des plateformes face à ces contenus trompeurs.

Si certaines arnaques fonctionnent, d’autres se heurtent à des obstacles juridiques. L’année dernière, une chaîne YouTube a tenté de diffuser un spectacle de George Carlin généré par IA. Cette initiative s’est soldée par une plainte de la famille de l’humoriste et la suppression définitive de la vidéo.

L’essor des contenus générés par IA soulève des interrogations majeures sur l’authenticité de l’information. À l’ère du numérique, où la frontière entre vérité et fiction devient floue, le True Crime généré par IA incarne un tournant inquiétant. Reste à savoir comment les spectateurs et les plateformes réagiront face à cette nouvelle ère de manipulation médiatique.

