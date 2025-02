Pikadditions : l’IA Pika ajoute tout ce que vous voulez dans vos vidéos !

Pika vient de lancer « Pikadditions », une IA qui vous permet désormais d’ajouter n’importe quoi et n’importe qui à toutes vos vidéos ! Découvrez ici tous les détails !

Connaissez-vous la plateforme de vidéo sociale pilotée par l’IA Pika ? Elle a récemment lancé une nouvelle fonctionnalité baptisée « Pikadditions ». Cette dernière permet d’élargir encore plus la suite d’outils créatifs pour les 12 millions de personnes qui l’utilisent. Rappelons que cette fonctionnalité a été lancée dans le cadre de la sortie de la mise à niveau du modèle 2.1, qui a introduit une résolution 1080p de haute qualité, des mouvements de caméra cinématographiques et un contrôle amélioré des personnages.

Pikadditions ? Que propose cette IA Pika ?

Pikkaditions va vous permettre de laisser libre cours à votre créativité ! C’est avant tout une fonctionnalité qui propose un modèle vidéo vers vidéo. Elle permet aux utilisateurs d’intégrer des objets ou des gens dans des vidéos déjà existantes.

Vous pouvez désormais l’utiliser pour vos Reel Instagram quotidiens ou votre extrait de film préféré pour améliorer votre contenu avec des éléments uniques, surréalistes ou comiques développés pour captiver vos publics.

« Notre objectif avec Pikadditions est de permettre aux utilisateurs de repousser les limites de leur créativité », explique Demi Guo, fondatrice et PDG de Pika. « Nous pensons qu’en rendant les outils d’IA avancés conviviaux et accessibles, nous pouvons inspirer une nouvelle vague de création de contenu à la fois innovante et amusante, » ajoute-t-il.

La fonctionnalité Pikadditions est accessible pour tous les niveaux d’abonnement, de Basic (gratuit) à Fancy. Le plus génial avec cette nouveauté de Pika, c’est que les utilisateurs Basic peuvent le tester et en profiter grâce aux 15 générations Pikaddition gratuites par mois.

Il est possible d’utiliser cette fonctionnalité de deux manières différentes. Premièrement, Pikadditions vous permet d’ajouter plus de magie à vos vidéos et l’enrichir grâce à l’ajout d’objets et des personnes.

Ce n’est pas tout, car vous pouvez aussi intégrer des éléments fantastiques surprenants tout en préservant l’audio d’origine. À titre d’exemple, vous pouvez ajouter une licorne à votre trajet quotidien ou un pirate à votre fête au bord de la piscine.

Cette fonctionnalité vise avant tout à encourager les améliorations imaginatives des vidéos de point de vue, des selfies ou encore de tous les contenus que vous pouvez créer.

Par ailleurs, il est possible de l’utiliser pour insérer une personne ou un objet dans des clips emblématiques. Si l’un de vos rêves est d’apparaître dans votre film préféré, c’est peut-être le moment de le réaliser. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de se placer dans des vidéos, en conservant l’audio d’origine.

Imaginez un peu : vous êtes l’un des personnages d’un film à succès, et vous marchez sur la lune ou vous asseyez à côté d’une célébrité lors d’une cérémonie de remise de prix. C’est en quelque sorte une chance pour vous d’explorer le monde de toutes les manières possibles.

Avez-vous déjà testé cette fonctionnalité ? Comment l’avez-vous trouvée ?

