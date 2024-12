Pika 2.0 est gratuit pendant 5 jours !!! Testez vite cette IA qui crée des vidéos

Envie de transformer des images en vidéos époustouflantes en quelques clics ? Grâce à Pika 2.0, l’outil IA vidéo, c’est désormais possible… et gratuit en plus. Mais seulement pour quelques jours ! Voici donc votre chance de donner vie à vos idées sans effort et de tester les fonctionnalités de cette IA de pointe.

Pour les fêtes, Pika Labs ouvre gratuitement l’accès à son modèle vidéo, Pika 2.0. Mais c’est pendant 5 jours seulement, du 19 au 22 décembre. Ce générateur de vidéos IA est l’outil parfait pour donner vie à vos images et concepts, sans avoir à toucher un logiciel de montage.

Durant ces quelques jours, les abonnés Pro bénéficient aussi d’avantages exclusifs. Pour les autres ? Tout est à portée de main, gratuitement. Que vous soyez créateur, marketeur ou juste fan de technologies, il n’y a jamais eu de meilleurs moments pour tester et explorer ce que Pika 2.0 peut faire.

Une bonne nouvelle pour les créateurs en herbes ! Pika 2.0, le générateur de vidéos par IA est gratuit du 19 au 22 décembre.

Pourquoi essayer Pika 2.0 maintenant ? Puisque c’est fun et simple. Vous donnez à l’IA une ou plusieurs images, et hop, elle vous génère une vidéo de qualité. Et c’est juste en quelques secondes. En plus, vous n’aurez pas besoin de compétences en montage, seulement d’un peu d’imagination pour les prompts.

Pour les abonnés Pro, les crédits restent intacts pendant cette période, et les filigranes disparaissent. Vous pouvez donc partager vos vidéos sans que tout le monde sache que c’est fait avec Pika.

A giant pre-holiday gift from the Pika Team: We’re giving EVERYONE free, unlimited access to Pika 2.0.



From today until December 22nd, anyone on any plan can generate as many videos as they want, using all the Scene Ingredients they want.



It’s a 4-day Free-For-All, so get it… pic.twitter.com/78eFLXhArb