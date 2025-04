[VIDÉO] ChatGPT 4o Images : Voilà pourquoi tout le monde s’y met… Et vous devriez aussi

Lancée il y a peu, la fonction de génération d’images dans ChatGPT 4o a déclenché un vif engouement. Depuis, des milliers d’utilisateurs – dont on fait partie – continuent à explorer ses capacités, tant en création qu’en édition d’images.

Dans cette vidéo, on teste les performances de l’outil, à travers plusieurs exemples concrets. Plus précis que DALL·E, il suit mieux les consignes, gère enfin les textes dans les visuels et répond de manière plus fluide aux prompts. Le rendu est souvent plus abouti, ce qui ouvre de vraies possibilités pour celles et ceux qui travaillent avec l’image ou souhaitent produire rapidement des visuels cohérents.

Cela dit, l’IA a encore ses limites. Certaines erreurs subsistent, notamment sur les détails complexes ou les compositions très chargées. Mais on est encore au tout début du développement, et les améliorations sont régulières. Le système progresse vite, mais il faut garder un œil critique sur les résultats et accepter une part d’essai-erreur dans l’usage.

La vidéo permet d’avoir un premier aperçu concret de ce que propose le générateur d’images intégré de ChatGPT 4o. On vous invite à la découvrir et à vous abonner à la chaîne pour suivre avec nous l’évolution de ces technologies, et comprendre comment elles transforment peu à peu notre manière de créer.

