ChatGPT est beaucoup plus bête que vous ne le pensez, selon cet expert IA

Découvrez l’analyse fascinante d’un expert en IA sur ChatGPT qui révèle que ce chatbot est bien plus naïve.

L’expert en question a ainsi mis en lumière les lacunes de ChatGPT, démontrant que ce dernier n’est pas aussi intelligent qu’il le semble. En analysant attentivement les performances de l’IA, il est apparu clairement que cette création numérique n’est pas exempte d’erreurs et de déficits.

Selon Rodney Brooks, un expert en intelligence artificielle et un chercheur en robotique, les immenses modèles de langage développés par OpenAI, à l’origine du succès du chatbot ChatGPT, ont connu une surestimation significative. Cependant, lors d’une interview remarquable accordée à IEEE Spectrum, Brooks soutient que ces outils sont considérablement moins intelligents que nos perceptions et sont loin de pouvoir rivaliser avec les capacités intellectuelles humaines, quel que soit le domaine concerné.

De manière générale, il estime que nous sommes responsables d’avoir mal anticipé l’avenir de l’intelligence artificielle. En résumé, est-ce que l’intelligence artificielle est prête à atteindre un niveau d’intelligence générale (AGI) comparable à celui de l’homme ? « Non, car elle ne possède pas une représentation interne du monde », a affirmé Brooks au cours de cette conversation.

