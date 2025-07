ChatGPT bientôt dans l’espace ? Son talent de pilote choque les experts

Les chercheurs ne s’attendaient pas à ça. Lors d’un concours simulant des manœuvres dans l’espace, ChatGPT a battu de nombreux concurrents. Le modèle d’OpenAI s’est classé deuxième, juste derrière une solution reposant sur des équations classiques.

Ce résultat inattendu relance les débats sur le rôle des IA dans les missions orbitales. À terme, ces modèles pourraient bien remplacer certaines opérations humaines dans le vide spatial.

Le test s’est déroulé dans le cadre du Kerbal Space Program Differential Game Challenge, un environnement inspiré du jeu Kerbal Space Program. Ce défi attire chaque année des ingénieurs souhaitant tester des pilotes automatisés dans des scénarios réalistes. Poursuites, interceptions, manœuvres d’évitement : les algorithmes doivent réagir en temps réel à des situations complexes. Chaque mission dure plusieurs heures, ce qui rend impossible les ajustements constants d’un modèle classique. C’est dans cet espace contraint que les chercheurs ont tenté une nouvelle approche.

Transformer du texte en pilotage spatial

Au lieu d’entraîner un pilote autonome à partir de zéro, l’équipe a choisi un modèle déjà existant. ChatGPT a reçu des instructions textuelles sur la position du vaisseau et ses objectifs immédiats. En retour, il proposait des décisions, traduites ensuite en commandes concrètes via une couche logicielle. Ce pont entre texte et action a permis d’exploiter le raisonnement du modèle sans le reprogrammer. Les résultats ont été suffisamment convaincants pour placer ChatGPT sur le podium final.

Les chercheurs reconnaissent que le modèle n’a reçu que quelques ajustements mineurs pour s’adapter aux missions. Contrairement à d’autres IA nécessitant des milliers d’heures de calcul, ChatGPT s’est montré efficace rapidement. « Il suffit parfois de peu pour que le modèle comprenne ce qu’on attend de lui », explique l’un des auteurs. La simplicité de la mise en place fait partie de la surprise, même si tout n’est pas parfait. Les fameuses « hallucinations » du modèle restent un problème non négligeable à corriger avant toute application réelle.

Cet usage détourné montre à quel point les modèles de langage étendu peuvent sortir de leur cadre classique. En exploitant les connaissances textuelles acquises pendant l’entraînement, ils peuvent s’adapter à des contextes complexes. Même dans des domaines très techniques comme l’aérospatial, ces modèles réussissent à produire des décisions raisonnables. La clé réside dans la formulation des consignes et la conversion de la sortie en commandes compréhensibles. Avec un peu de méthode, les chercheurs transforment un chatbot en pilote virtuel.

Un domaine prometteur… mais encore instable

Le projet reste une expérience de laboratoire. Aucun chercheur ne préconise aujourd’hui d’envoyer ChatGPT gérer une mission réelle dans l’espace. Cependant, cette démonstration ouvre une piste nouvelle dans la recherche sur l’autonomie embarquée. En combinant modèles textuels, logique métier et interface technique, il devient possible de simuler des agents semi-autonomes à bas coût. La seconde place obtenue par ChatGPT ne le rend pas apte à piloter une fusée, mais confirme une chose : l’IA apprend vite, même quand elle change de terrain.

