ChatGPT l’accuse d’avoir tué ses enfants : il se plaint à OpenAI, voici la réponse

Un Norvégien décide de porter plainte contre ChatGPT après que l’intelligence artificielle l’a présenté comme un meurtrier ! Et ce n’est pas tout, elle a également mentionné certaines de ses informations personnelles.

Je me demande si vous avez déjà aussi cherché votre nom sur Google, car je le fais souvent ! Cependant, si vous ne souhaitez pas voir de mauvaises surprises comme ce père Norvégien, je vous déconseille de faire la même chose sur ChatGPT.

En fait, il a découvert que ce célèbre chatbot IA conversationnelle l’accuse d’infanticide. Selon l’association de protection de la vie privée en ligne Noyb, qui le représente, il a décidé d’engager des poursuites contre OpenAI.

Ce père de famille norvégien a vécu un véritable cauchemar !

Depuis la sortie de ChatGPT, on n’entend que des éloges, notamment sur ses évolutions ! D’ailleurs, c’est devenu l’une des technologies les plus appréciées avec son nombre d’utilisateurs qui a doublé en seulement 6 mois.

Cependant, il faut croire que tout n’est pas rose pour cette IA. Il arrive qu’elle hallucine et donne de mauvais conseils ! Et le pire, récemment, elle a été accusée d’atteinte à la vie privée à cause d’un propos diffamatoire assez grave.

Arve Hjalmar Holmen, un citoyen norvégien vit une histoire tragique lorsqu’il découvre un matin que ChatGPT produisait de fausses informations à son sujet. Non seulement elle a affirmé qu’il avait tué ses deux premiers enfants, mais il a aussi ajouté qu’il envisage de faire la même chose avec le troisième.

L’homme a immédiatement déposé une plainte, avec le soutien de l’association autrichienne de défense de la vie privée, None of Your Business (Noyb). La communauté locale, de son côté, est profondément choquée par ces accusations.

L’association Noyb parle de la violation du RGPD

« Certains pensent qu’il n’y a pas de fumée sans feu. Ce qui me fait le plus peur, c’est que quelqu’un peut lire ce document et croire qu’il est vrai », a exprimé le plaignant, inquiet.

En détail, ChatGPT l’a faussement présenté comme un criminel condamné à 21 ans de prison pour meurtre.

Ces erreurs connues sous le nom d’hallucinations de l’IA sont d’autant plus alarmantes qu’elles mêlaient des faits réels de sa vie personnelle. Les erreurs comme le nombre, le sexe de ses enfants et le nom de sa ville natale ne sont pas exacts !

Le Norvégien, soutenu par l’association Noyb, estime que ce mélange a conduit à des mensonges diffamatoires. Selon eux, ChatGPT et OpenAI ont enfreint l’article 5 du RGPD. Pour rappel, ce dernier stipule que les entreprises doivent garantir l’exactitude des données personnelles qu’elles génèrent.

Quel est l’avis d’OpenAI concernant cette histoire ?

OpenAI a été contactée par l’AFP, mais n’a pas encore réagi à la situation. Pour rappel, dans des cas similaires par le passé, elle s’était défendue en se référant à une clause de non-responsabilité.

Cependant, pour Joakim Söderberg, avocat chez Noyb, cette défense « n’est manifestement pas suffisante » pour cette affaire. « On ne peut pas diffuser de fausses informations puis ajouter un petit avertissement à la fin pour dire que tout ce qui a été dit n’est peut-être pas vrai… » a-t-il ajouté.

Lancé en novembre 2022 par OpenAI, ChatGPT a rapidement gagné en popularité grâce à sa capacité à fournir des réponses détaillées et précises à diverses questions. De plus, il génère aussi du contenu écrit, sonore ou visuel sur demande en langage naturel.

Pensez-vous qu’on pourra continuer à faire confiance aux réponses de ChatGPT à l’avenir ?

