Cloner la voix d’une star pour créer des chansons : le guide complet

Vous souhaitez cloner la voix d’un artiste connu pour lui faire chanter vos propres chansons ? Découvrez les meilleurs outils d’intelligence artificielle et les techniques à travers ce guide complet !

En avril 2023, Drake et The Weeknd sortaient une chanson intitulée « Heart on my Sleeve ». Cette collaboration entre les deux artistes a immédiatement rencontré un succès viral, comblant de joie les fans du monde entier.

Seul bémol ? Les deux chanteurs n’ont jamais enregistré ce titre, et n’étaient même pas au courant de son existence. Il s’agit en réalité d’une fausse chanson, créée par un mystérieux personnage déguisé en fantôme et surnommé Ghostwriter.

Se présentant lui-même comme un travailleur de l’ombre de l’industrie musicale, il explique avoir voulu se venger du manque de reconnaissance à l’égard de son labeur.

Afin de reproduire les voix des deux stars à l’identique, il a utilisé l’intelligence artificielle et leur a fait chanter des paroles écrites par ses soins sur une instrumentale qu’il a composé lui-même. Le tour était joué.

Malgré la controverse suscitée par l’imposture, cette pratique est devenue très populaire. Depuis lors, de nombreuses personnes utilisent l’IA pour créer des chansons inédites de leurs artistes favoris, ou pour imaginer des reprises et des collaborations.

Sur YouTube, on retrouve par exemple de nombreuses vidéos permettant d’entendre à quoi ressembleraient les chansons récentes d’Eminem s’il les avait enregistrées avec la voix qu’il avait dans sa jeunesse.

De même, dès la sortie de la nouvelle chanson « Emptiness Machine » de Linkin Park en septembre 2024, des versions chantées par le défunt chanteur Chester Bennington ont été créées et mises en ligne.

Alors, quels logiciels utilisent les internautes qui créent ces DeepFakes ? Comment s’y prendre pour cloner la voix d’un artiste avec l’IA ? À travers ce dossier, nous vous proposons de découvrir les meilleurs outils. Comme vous allez le découvrir, c’est beaucoup plus simple qu’on pourrait le penser !

LALAL.AI Voice Changer : remplacez votre voix par celle d’une star

Si vous voulez changer la voix d’un chanteur ou même la vôtre par celle d’une star, cet outil est idéal.

Il est prêt à l’emploi et permet de remplacer n’importe quelle voix par celle de 16 chanteurs très connus : Drake, Taylor Swift, Eminem, Freddie Mercury…

Cet outil est disponible directement via internet. Il suffit de vous rendre sur le site web, de choisir un « pack de voix », et de charger votre fichier audio ou vidéo sur lequel vous souhaitez remplacer la voix.

Laissez ensuite l’IA faire son travail, puis téléchargez le fichier avec la voix modifiée ! Une façon simple de créer de nouvelles chansons à la place des stars !

Discord AI Hub et Kits.AI

En combinant ces deux outils, vous pouvez créer une reprise d’une chanson avec n’importe quelle voix et n’importe quels instruments.

Le robot Discord AI Hub propose de multiples modèles de voix, aussi bien d’artistes que de personnages fictifs ou de personnalités publiques.

De son côté, Kits.ai est un outil de conversion de voix en ligne capable de transformer la voix de n’importe qui en voix d’une autre personne.

Pour créer une reprise avec cette méthode, commencez par télécharger la chanson de votre choix sur votre ordinateur. Séparez la partie vocale et la partie instrumentale, et téléchargez les deux fichiers.

Afin d’effectuer cette séparation, vous pouvez utiliser LALAL.AI depuis votre navigateur. Rendez-vous ensuite sur la section « Voice Model » de AI Hub, et choisissez le modèle de voix correspondant à la voix de l’artiste que vous voulez utiliser.

Téléchargez le modèle sur votre appareil, afin de pouvoir le charger vers l’outil de conversion de voix. Rendez-vous ensuite dans la section « Voices » de Kits.ai et chargez le modèle récupéré sur Discord.

Chargez l’a cappella de la chanson originale extraite avec LALAL.AI, et ajustez les différents paramètres vocaux. Cliquez ensuite sur « Convertir », et écoutez la voix IA.

Si le résultat vous convient, téléchargez-le ! Il ne vous reste qu’à combiner la partie instrumentale avec le vocal généré par l’IA via un logiciel de montage audio comme Audacity ou Garage Band !

Voicify.ai

À l’avant-garde des générateurs de chansons IA, Voicify.ai propose une technologie de pointe combinée à une vaste bibliothèque de modèles de voix.

Il offre la liberté artistique de recréer des chansons célèbres, au travers de reprises personnalisées.

Les crédits de génération sont illimités, permettant donc de créer un nombre infini de chansons.

Rendez-vous sur le site officiel, et créez un compte ou connectez-vous si vous en avez déjà un. Cherchez et sélectionnez ensuite le modèle de votre choix.

Entrez un lien YouTube, ou faites glisser la chanson pour créer une reprise. Attendez ensuite que l’outil termine son processus de génération, puis sauvegardez le résultat sur votre appareil !

Uberduck

Cet outil de clonage de voix alimenté par l’IA permet de générer du discours, du chant ou encore du rap à partir de texte.

Il est aussi capable de fabriquer des voix personnalisées pour les faire parler, chanter ou rapper. Vous pouvez aussi transformer votre voix en celle d’une autre personne, tout en préservant le style.

Toutefois, il se contente de créer une voix avec l’IA. Vous devez ensuite la fusionner avec une instrumentale, via n’importe quel logiciel de montage audio.

Choisissez une instrumentale à partir de la collection proposée par l’outil, puis écrivez les paroles et chargez-les ou demandez à l’IA de les écrire pour vous.

Choisissez une voix parmi la collection, ou enregistrez la vôtre. Il ne vous reste plus qu’à attendre que l’application génère le chant ! Vous pouvez ensuite télécharger le fichier sur votre appareil, et à l’éditer à votre guise.

FineShare

FineShare est un autre outil basé sur l’IA et permettant de créer des reprises IA. La plateforme utilise une technologie de clonage de voix, permettant de changer la voix dans une chanson pour celle de n’importe quel chanteur.

Choisissez le modèle de voix que vous souhaitez utiliser, parmi plus d’un millier proposé. Vous pouvez effectuer la recherche par titre de chanson, mettre en ligne un fichier audio ou enregistrer directement votre chant.

Par la suite, vous pouvez vous envoyer la reprise IA par email, l’enregistrer ou même la partager avec vos amis.

iMyFone VoxBox

Avec iMyFone VoxBox, vous pouvez laisser l’IA chanter grâce à un outil de génération de voix chantante. Vous pouvez convertir un texte en rap, en musique ou même en discours.

À partir de vos propres paroles, vous pouvez créer une chanson de chanteurs célèbres comme Justin Bieber, Kanye West, Eminem, et bien plus encore.

Ceci vous permet d’adopter le style de chant d’un artiste, tout en ajoutant votre touche personnelle dans ses paroles.

Pour créer une chanson avec VoxBox, téléchargez et installez le logiciel sur votre PC et ouvrez-le. Choisissez ensuite le type de voix IA de votre choix à partir des différents modèles.

Chargez vos paroles, et cliquez sur Convertir puis attendez que la piste de voix IA soit générée. Écoutez le résultat, et exportez-le s’il vous satisfait. Vous pourrez par exemple l’utiliser pour le mixer avec une instrumentale !

RVC : entraînez votre propre IA à partir d’une voix de chanteur

Le RVC (Retrieval-based Voice Conversion) est une technique permettant de transformer des voix à l’aide de modèles de Machine Learning.

Elle est très utilisée pour créer des voix ressemblant à celles d’artistes ou de personnalités publiques ! Plus technique que les outils présentés dans ce dossier, cette méthode est néanmoins plus précise et plus flexible.

C’est notamment via cette technique que le YouTuber Steelie modifie la voix d’Eminem sur ses différentes chansons…

La première étape est de collecter des enregistrements vocaux de l’artiste que vous voulez imiter. Il peut s’agir de chansons, mais aussi d’interviews, d’extraits…

L‘important est que sa voix soit claire et isolée. Pensez aussi à utiliser des outils comme Audacity pour isoler la voix en supprimant les instruments, afin d’améliorer la qualité.

Par la suite, vous devrez entraîner un modèle RVC pour imiter la voix de l’artiste. Ceci consiste à alimenter un algorithme de Machine Learning avec des exemples vocaux.

Pour mener cette tâche à bien, il existe plusieurs frameworks de conversion de voix comme VITS, So-Vits-SVC, ou RVC-PPG.

Toutefois, ces frameworks peuvent nécessiter des compétences en Python et en Machine Learning. En guise d’alternative, vous pouvez utiliser des services pré-entraînés tels que des modèles open source disponibles en ligne.

Vous serez néanmoins soumis à la disponibilité des modèles pour les artistes que vous souhaitez imiter. S’il n’existe pas de modèle pré-entraînés pour ces chanteurs, vous n’aurez d’autre choix que d’entraîner le vôtre.

Une fois le modèle fin prêt, sélectionnez ou créer une chanson de base que vous souhaitez que la voix de l’artiste interprète. Vous pouvez créer une chanson originale, ou choisir un instrumental que vous possédez ou avez les droits d’utiliser.

Il ne reste plus qu’à appliquer la conversion de voix sur la piste vocale que vous avez créée ou chantée en utilisant le modèle RVC de l’artiste. Le système transformera la voix pour qu’elle ressemble à celle de l’artiste cible.

Des outils comme RVC Toolkit ou VITS SVC permettent d’effectuer cette conversion de manière pratiquement automatisée une fois le modèle prêt.

En utilisant le modèle RVC de l’artiste, appliquez la conversion de voix sur la piste vocale que vous avez créée ou chantée. Le système transformera la voix pour qu’elle ressemble à celle de l’artiste cible.

Après avoir généré la voix transformée, vous pouvez effectuer des ajustements sur le timbre, le tempo ou la qualité du son en utilisant des logiciels de mixage audio comme Adobe Audition, Logic Pro ou FL Studio.

Il peut être nécessaire de synchroniser la voix avec l’instrumental pour un meilleur résultat. Attention ! Gardez en tête que créer de fausses chansons avec la voix d’un artiste peut soulever des questions légales, notamment concernant le droit d’auteur.

Assurez-vous d’avoir l’autorisation ou que votre utilisation respecte les règles de la propriété intellectuelle, tout particulièrement si vous envisagez de partager ou de publier la chanson.

Comment créer une instrumentale avec l’IA ?

Afin de créer une chanson avec la voix de l’artiste que vous avez cloné, vous avez aussi besoin de créer une instrumentale. Là encore, vous pouvez utiliser un outil IA .

Mubert est un générateur de musique IA très avancé, permettant de créer des instrumentales et même de les vendre sur la marketplace Mubert Studio.

Le processus est très simple : il suffit de décrire la musique souhaitée via un prompt de langage naturel. Vous pouvez également choisir des filtres comme le genre musical, l’humeur et l’activité de la chanson.

De même, Beatoven cherche à démocratiser la composition musicale grâce à l’IA. Sans avoir besoin de connaissances en théorie musicale, vous pouvez créer des musiques en choisissant la durée, le genre, l’humeur et les instruments afin de créer une chanson correspondant à l’émotion que vous souhaitez transmettre.

Citons aussi Stable Audio, l’IA qui crée de la musique comme un véritable compositeur. Donnez-lui un prompt, et déterminez le BPM, l’humeur, et les instruments que vous souhaitez. Vous pouvez aussi choisir parmi différents préréglages.

Deux autres solutions très populaires pour créer des musiques avec l’IA sont Udio et Suno. Ces deux outils permettent de créer des chansons complètes, avec musique et voix, mais il est également possible de générer des instrumentales sans paroles pour ajouter la voix d’un chanteur que vous aurez cloné avec une autre IA !

Alors, qu’en pensez-vous ? Ce tutoriel vous a-t-il été utile ? De quel artiste comptez-vous cloner la voix ? Partagez vos projets en commentaire !

