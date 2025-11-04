Coca Cola a créé une pub Noël avec l’IA : sortez moi de cette dystopie

Cette année, Coca Cola a ressorti sa mythique pub de Noël, mais version IA. Ours polaires buggués, camions qui roulent enfin et émotions en berne, la marque la plus pétillante du monde semble avoir troqué la magie contre les algorithmes.

Chaque hiver, on attend le jingle « Holidays are coming » comme un signal officiel du début des fêtes. Mais pour ce Noël 2025, Coca Cola a décidé de revisiter cette tradition avec l’IA. Malgré les critiques essuyées l’an dernier pour ses visuels ratés, la firme persiste et signe avec une nouvelle pub encore plus numérique. Ainsi, Coca Cola pousse toujours plus loin l’expérimentation IA dans la publicité. Quitte à éroder un peu la chaleur humaine qui faisait la magie de ses campagnes d’autrefois.

Coca Cola fait Noël avec l’IA

Ah, Noël. Les lumières, la neige, les chocolats chauds et maintenant, les visages glitchés d’une pub Coca Cola sortie tout droit d’un cauchemar numérique. Ainsi, Coca Cola a encore utilisé l’IA pour créer sa publicité de Noël.

Souvenez-vous que l’an dernier, Coca Cola avait déjà testé l’IA pour ses pubs de fin d’année. Les roues de camions glissaient sans tourner, les visages étaient étranges et les mouvements de personnages étaient de façon film d’horreur pour enfants. On pensait qu’ils allaient corriger le tir. Eh bien, ils ont persévéré et c’est encore plus étrange cette fois.

Le spot 2025 tente d’éviter les erreurs humaines (au sens littéral) en remplaçant les gens par des animaux. Des ours polaires, un panda, même un paresseux, qui se déplacent comme s’ils étaient animés sur un PowerPoint de 2005. Le style passe du pseudo-réalisme au cartoon surréaliste, le tout saupoudré d’yeux beaucoup trop gros pour être honnêtes.

Et le pire, c’est que quand on compare cette pub aux vidéos générées par des outils comme Sora 2 d’OpenAI ou Veo 3 de Google, on dirait que Coca Cola a tourné son spot sur un vieux PC sous Windows XP.

Les roues tournent enfin (youpi ?)

Par ailleurs, il y a quand même un petit miracle. Les roues du mythique camion Coca Cola tournent enfin. L’an dernier, elles restaient figées comme dans un jeu mal optimisé. Ce détail ridicule est désormais corrigé.

Mais à part ça, difficile d’y voir la fameuse « magie de Noël ». Le style visuel est incohérent, les mouvements sont raides et l’émotion, absente. L’entreprise a pourtant collaboré avec deux studios spécialisés en IA, Silverside et Secret Level, déjà derrière ses pubs de 2024.

D’après le Wall Street Journal, environ 100 personnes ont bossé sur cette campagne. Dont cinq experts en IA qui ont généré plus de 70 000 clips pour obtenir ce résultat final.

Toutefois, Coca Cola se félicite du processus. Son directeur marketing, Manolo Arroyo, affirme que cette méthode est « plus rapide et moins coûteuse ». Avant, une pub de Noël prenait un an de préparation. Maintenant, il suffit d’un mois. Mais franchement, si c’est pour troquer l’émotion d’un vrai tournage contre des ours polaires en plastique numérique, moi, je préfère attendre un peu plus.

Entre Google qui sort aussi une pub 100 % IA et Coca Cola qui persiste dans sa voie techno-magique, je me demande est-ce que le public veut vraiment de ça ? Peut-être que les consommateurs s’en fichent, comme le prétendent les marques.

Mais moi, je préfère un pub de Noël avec des pixels un peu moins froids et où le Père Noël de Coca Cola n’a pas l’air d’avoir été généré par Midjourney à 2h du matin.

