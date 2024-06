Comment cette IA utilise des balles de peinture pour sécuriser votre domicile ?

Ce nouveau système de sécurité à domicile utilise des balles de peinture et du gaz lacrymogène pour dissuader les intrus. Il a récemment suscité des interrogations quant à sa légalité.

Paintcam Eve, développé par OZ-IT et financé par Kickstarter, utilise une technologie de pointe pour détecter les menaces potentielles et les neutraliser avec des méthodes non létales. Cependant, certains experts ont soulevé des préoccupations quant à la légalité de ce système, qui ressemble à un piège illégal.

Paintcam Eve utilise une technologie de suivi intelligent basée sur l'IA pour détecter les mouvements humains et animaux dans la zone surveillée. Lorsque le système détecte une menace potentielle, il utilise des marqueurs de peinture ou des gaz lacrymogènes pour neutraliser l'intrus et le marquer pour une identification facile par les autorités. Le système coûte entre 1 200 et 2 000 dollars, selon le modèle choisi.

Bien que Paintcam Eve soit commercialisé comme un moyen innovant de protéger les foyers, certains experts ont soulevé des préoccupations quant à la légalité de ce système.

Aux États-Unis, les pièges à domicile sont illégaux, et les armes automatiques de paintball pourraient être considérées comme telles. Cependant, la société à l'origine de Paintcam Eve, OZ-IT, estime que son produit est parfaitement légal pour la sécurité à domicile.

Une tendance vers les systèmes de sécurité non létaux

Le fondateur de l'entreprise, Srečko Dumanić, a ainsi déclaré qu'il n'y avait aucune donnée indiquant que leur produit était illégal. Il a également souligné que le système comporte neuf modes d'utilisation différents. Il intègre d'ailleurs un ensemble de systèmes de sécurité pour éviter les erreurs d'identification. Cependant, il a admis que l'utilisateur final était seul responsable en cas de problème avec la justice.

Paintcam Eve n'est pas le premier système de sécurité non létal à être développé. Des gouvernements ont utilisé des systèmes similaires pour contrôler les foules et dissuader les menaces potentielles. Par exemple, Israël utilise des robots armés dotés d'une technologie d'IA pour tirer des balles en mousse et des grenades assourdissantes. Cependant, l'utilisation de tels systèmes dans les foyers privés reste encore peu courant. En fin de compte, la décision d'utiliser Paintcam Eve ou tout autre système de sécurité non létal dépendra des préférences personnelles et des besoins de sécurité de chaque propriétaire. Mais il est important de noter que les règlements varient selon les pays. Aussi, il est essentiel de se renseigner sur les lois locales avant d'installer un tel système de sécurité chez vous.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.