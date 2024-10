Comment l’IA va protéger votre voiture contre les hackers ?

L’intelligence artificielle peut aider les consommateurs à prévenir le piratage informatique ou encore à réparer les chargeurs de véhicules défectueux.

De plus en plus de gens se tournent vers les véhicules connectés. D’ailleurs, plus de la moitié des voitures vendues aujourd’hui sont connectées et ce chiffre pourrait augmenter à 95 %.

Néanmoins, je dois avouer que plus les voitures collectent des données, plus elles deviennent les cibles de choix pour les pirates informatiques. Ainsi, cela vous expose à des vols de véhicules pouvant se transformer en cyberattaques.

Les voitures ne sont pas les seules à être ciblées. Les chargeurs de ces véhicules électriques, connectés au réseau, font aussi partie du problème. Comment se protéger ainsi des pirates informatiques ?

L’intelligence artificielle se révèle être une parfaite solution et des constructeurs automobiles y travaillent déjà avec des entreprises spécialisées dans les cyberattaques.

Prévenir les piratages informatiques grâce à l’OTA

Les sociétés spécialisées dans les cyberattaques se servent déjà de l’IA générative pour corréler de grandes quantités de données. La collaboration entre ces entreprises et les constructeurs automobiles peut ainsi aider à résoudre le problème.

Par exemple, dès qu’une entreprise de cybersécurité détecte la moindre menace pour les systèmes de véhicule. C’est aussi le cas pour les services connectés d’un constructeur automobile qui peuvent collaborer pour lancer la mise à jour en direct (OTA) et bloquer l’attaque.

Il est également possible d’utiliser ces OTA pour donner des instructions au propriétaire sur la façon de protéger ces appareils contre une menace potentielle.

Le principal avantage de cette solution est le fait qu’elle peut être réalisée à distance en seulement quelques heures. Ainsi, vous n’aurez plus besoin de vous rendre chez un concessionnaire local pour effectuer cette mise à jour.

Certaines entreprises en cybersécurité proposent d’ailleurs des services qui permettent aux constructeurs automobiles de faciliter des tâches basées sur les données. Cela inclut même les cyberattaques contre la recharge des véhicules électriques.

Réparer les chargeurs défectueux grâce à l’intelligence artificielle

Grâce à l’intelligence artificielle, les consommateurs pourront recharger leurs véhicules électriques en toute tranquillité. Elle peut aussi aider à atténuer les pannes des chargeurs sur site.

Aujourd’hui, il y a des sociétés qui proposent un outil de diagnostic basé sur l’IA permettant de détecter les pannes rapidement. Ces outils peuvent même aider les utilisateurs à dépanner à distance les chargeurs défectueux.

De plus, l’IA va permettre aux utilisateurs d’envoyer des photos directement grâce à une fonction « signaler un problème ». Ensuite, l’intelligence artificielle va analyser les photos. En cas de panne, l’IA l’envoie aussitôt au centre d’opérations du réseau de l’entreprise.

En général, les problèmes de chargeur sont d’origine logicielle. De ce fait, l’outil piloté par l’IA pourrait éliminer la complexité et le délai liés à l’envoi d’un technicien sur place. Cela peut conduire à un dépannage rapide du chargeur, mais surtout à un contrôle plus précis de votre infrastructure de recharge.

Pensez-vous que ces solutions peuvent aider à prévenir contre les piratages informatiques ? N’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires !

