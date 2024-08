Comment utiliser ChatGPT pour accéder à un poste à haut salaire ?

Les études permettent de trouver un emploi. Mais les recruteurs privilégient désormais les candidats des compétences supplémentaires, à part le poste de base. ChatGPT sera alors votre meilleur allié pour atteindre ces objectifs.

Salariés, entrepreneurs, ou nouveaux venus dans le monde du travail. ChatGPT est devenu un incontournable pour tous les profils. Cette IA est une des clés pour apprendre de nouvelles compétences. Voici les bonnes astuces pour vous aider dans cette voie. C'est parti !

ChatGPT, l'IA pour planifier votre apprentissage

Cette astuce est valable pour les candidats ayant déjà identifié leur prochain poste. Commencez par demander à ChatGPT un plan détaillé pour vous aider à apprendre une compétence clé. Cette étape est assez facile, car il suffit de détailler vos prompts.

Par exemple, vous pouvez demander à l'IA : « Établir un plan d'apprentissage personnalisé, avec des échéances détaillées, afin que je puisse apprendre à (compétence), d'ici le (date de fin) ».

Bien sûr, ChatGPT peut aussi vous trouver des formations, des livres, et tous les contenus en rapport avec la compétence en question. Vous n'avez qu'à utiliser des prompts en relation avec ces requêtes et le tour est joué.

Les concepts les plus difficiles deviennent plus simples

L'avantage de ChatGPT repose aussi sur sa capacité d'analyse. L'IA est capable de traduire des concepts complexes avec des mots plus simples. C'est un atout considérable, surtout si vous n'êtes qu'un débutant dans un domaine spécifique.

Actuellement, des développeurs, des analystes financiers, et des spécialistes en marketing utilisent cette approche. Et ce ne sont que des exemples.

Afin de faciliter les tâches de l'algorithme, vous devez être le plus explicite possible dans votre prompt. Voici un exemple : « Expliquez (compétence), à moi qui suis débutant, en termes simples, étape par étape et compréhensible ».

Je suis choqué que les gens n'utilisent toujours pas ChatGPT pour la recherche d'emploi



Copiez et collez ces 8 prompts ChatGPT pour décrocher l'emploi de vos rêves FACILEMENT : ↓ pic.twitter.com/fCEuNgw7Nr July 10, 2024

ChatGPT, votre examinateur ?

Oui, ChatGPT n'est pas seulement votre enseignant personnel. Il peut aussi se placer dans le rôle d'un examinateur afin de vous entraîner. Une fois que vous aurez appris la compétence voulue, vous pourrez demander à l'IA de vous concevoir des questions de tests.

Mais les fonctionnalités de ChatGPT ne s'arrêtent pas là. Elle est aussi capable de commenter, et de corriger vos réponses.

La solution dans les situations complexes

Vous pourrez aussi utiliser ChatGPT pour améliorer votre manière de résoudre des problèmes concernant votre futur poste. Il suffit de créer un scénario et demander à l'IA de trouver des solutions efficaces. Voici, par exemple, un intrigue pour un administrateur de site web.

« Comment aborderiez-vous un projet dans lequel le client a besoin d'une augmentation de 15 % du trafic sur son site Web dans les trois mois ? »

Vous aurez plusieurs approches venant de ChatGPT. Cependant, cette stratégie ne remplace pas votre capacité de raisonnement. C'est juste un surplus pour vous aider dans votre poste.

Ce ne sont que les astuces les plus faciles à appliquer. ChatGPT peut encore vous surprendre, surtout avec ses mises à jour.

Comment allez-vous utiliser cette IA pour décrocher le poste de vos rêves ? N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires.

