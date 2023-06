Vous maîtrisez ChatGPT ? Ces 10 métiers très bien payés vous attendent

Face à l’essor de l’intelligence artificielle, de nombreuses entreprises de tous les secteurs recherchent des experts ChatGPT pour une large variété de métiers. Découvrez les emplois hautement rémunérés accessibles en apprenant à manier l’IA !

L’intelligence artificielle générative bouleverse le monde du travail, et les outils comme ChatGPT sont de plus en plus utilisés en entreprise.

Ces IA conversationnelles permettent d’automatiser de nombreuses tâches de production de contenu textuel, mais aussi de décupler la productivité et d’ouvrir le champ des possibles.

Il s’agit d’une technologie si révolutionnaire que beaucoup d’experts redoutent un grand remplacement du travail humain.

Selon une étude menée en mars 2023 par Goldman Sachs, jusqu’à 300 millions d’emplois pourraient disparaître d’ici quelques années à l’échelle mondiale soit 18% du total…

Néanmoins, l’IA va aussi créer de nouveaux métiers comme celui de Prompt Engineer. Pour l’heure, une formation ChatGPT peut apporter un réel avantage pour de nombreuses professions existantes.

C’est la raison pour laquelle les entreprises sont prêtes à proposer des salaires mirobolants pour les profils couplant une expertise métier avec le maniement de l’IA.

Pour l’heure, cette nouvelle tendance concerne principalement les États-Unis, mais ne devrait logiquement pas tarder à s’importer en France.

De plus, beaucoup de ces jobs peuvent être effectués n’importe où dans le monde en télétravail. Voici 10 exemples de rôles hautement rémunérés…

Professionnel du marketing

De nombreuses entreprises recherchent des experts de ChatGPT pour leurs postes de marketing. Il s’agit en effet d’une compétence très utile dans ce domaine.

Par exemple, l’entreprise de technologies de santé Lasso MD basée à San Diego en Californie recrute un manager de produits de réseaux sociaux à temps plein pour un salaire annuel compris entre 50 000 et 70 000 dollars.

Selon l’offre d’emploi, ce rôle requiert « une expérience directe en conception de prompts ChatGPT pour des légendes de publications uniques ». Le CEO Eric Bunnell affirme que son organisation a déjà intégré GPT-4 « en profondeur » dans ses workflows.

La firme est à la recherche de candidats capables d’exécuter ces workflows IA, mais aussi d’apporter de nouveaux apprentissages sur la table grâce à leur propre expérience en IA générative.

De même, l’entreprise de purification d’eau courante FloWater basée à Denver recherche un coordinateur marketing à temps plein pour planifier et exécuter ses campagnes.

Le CEO Rich Razgaitis affirme que l’une des compétences requises est l’utilisation de ChatGPT pour accroître la génération de leads et améliorer les tâches liées aux réseaux sociaux et au marketing d’influenceur.

D’après ses dires, une expertise ChatGPT apporte un avantage compétitif en permettant de créer des systèmes de marketing à grande échelle. Il estime que le but principal du marketing est de « générer une croissance hyperbolique ».

Certaines entreprises proposent même des postes spécifiquement liés à ChatGPT. C’est par exemple le cas de la firme de nutrition féminine Protein Milkshake qui recherche un « super expert Kalviyo + ChatGPT pour les emails de marketing ». Cet employé à distance pourra gagner entre 18 et 50 dollars de l’heure.

À Bordeaux, Weenove lance un nouveau projet open source d’écosystème d’agents LLM type ChatGPT et propose un poste en alternance dans le marketing et le growth hacking.

Ingénieurs IA et machine learning

Les entreprises recherchent désormais des ingénieurs IA et machine learning avec une expérience sur ChatGPT pour construire leurs produits de nouvelles façons.

Par exemple, la firme de ressources humaines Scratch recrute un ingénieur en machine learning senior pour l’un de ses clients.

Ce poste s’accompagne d’un salaire annuel compris entre 120 000 et 185 000 dollars, et exige une « familiarité avec les outils IA actuels » comme ChatGPT ou le générateur d’images MidJourney.

De même, Interface.ai cherche un ingénieur en machine learning en télétravail pour son outil d’IA conversationnelle destiné à l’industrie de la finance.

Ce poste est rémunéré entre 130 000 et 170 000 dollars par an, et consiste à intégrer les modèles de dernière génération comme GPT dans les produits de l’entreprise. Il exige une expérience avec les larges modèles de langage et le traitement naturel du langage.

L’objectif est d’aider les clients tels que les banques et unions de crédit à s’engager plus efficacement avec leurs clients.

De leur côté, la startup de santé numérique Prescriber Point et la firme de conseil IT Steneral Consulting cherchent des candidats pouvant intégrer ChatGPT à leurs flux de travail pour leurs postes d’ingénieurs.

L’entreprise de transition énergétique Nexans basée à La Défense recrute un ingénieur ChatGPT pour aider ses équipes à déployer cette technologie sur l’ensemble des cas d’usage.

Game Designer

Si vous avez toujours rêvé de travailler dans le jeu vidéo, ChatGPT peut vous aider à entrer dans cette industrie très concurrentielle.

Plusieurs entreprises françaises recrutent des Game Designers maîtrisant ChatGPT, à l’instar de MonAmiPoto proposant un CDI. Ce poste exige de maîtriser la rédaction de prompts.

De même, l’entreprise Virtual Beings cherche un développeur d’outils Unity senior pour améliorer son OS de création de personnages IA KuteEngine.

Développeur logiciel

Les développeurs logiciels maniant ChatGPT sont eux aussi très recherchés en entreprise. Par exemple, la plateforme de formation Workera AI recrute un développeur avec de l’expérience sur ChatGPT pour développer ses modèles de cybersécurité et ses évaluations de compétences.

Le CEO Ted van den Berg explique que savoir perfectionner les prompts ChatGPT peut améliorer la qualité des tests de compétences de sa plateforme.

Les technologies IA permettent en effet de réduire le temps passé à développer des modèles et des questions d’évaluations, et donc de se concentrer sur leur amélioration basée sur l’expertise thématique.

De même, le réseau social Inside.com dédié aux chefs d’entreprise a recruté un développeur IA en télétravail pour un salaire de 125 000 dollars par an.

Il est chargé de développer et d’intégrer des outils IA tels que des assistants virtuels dans les produits et services de la firme. Une expérience sur ChatGPT et autres larges modèles de langages était exigée.

La plateforme de marketing cloud ZINFI Technologies recherche elle aussi un développeur capable d’utiliser ChatGPT pour créer son propre chatbot.

A Montpellier, Nukium recherche un développeur front-end sachant utiliser ChatGPT pour créer des boutiques en ligne. Ce poste est un CDI rémunéré entre 28 000 et 35 000 euros par an.

Entraîneur de modèle IA

Afin d’entraîner leurs propres modèles IA et produire les meilleurs résultats, les entreprises sont en recherche d’experts ChatGPT.

L’agence Crystal Equation cherche par exemple un analyste de data-labeling responsable d’identifier les « faiblesses et vulnérabilités potentielles » dans son large modèle de langage.

Ce poste est payé entre 13 et 18 dollars de l’heure, mais exige une expérience avec ChatGPT et son rival Google Bard. Aux dires de la CEO, « l’usage de ces modèles de langage a permis d’accroître la collaboration et l’exécution entre les équipes d’implémentation ».

De même, le concessionnaire automobile DealDriver AI est à la recherche d’un spécialiste des opérations data et IA à temps plein pour entraîner son chatbot personnalisé basés sur ChatGPT.

Le but est d’aider les clients à négocier les prix avec les vendeurs. Or, l’IA doit continuer à s’adapter au fil du temps.

Le service de recherche d’emploi GetIt recherche également un expert à temps plein en télétravail pour entraîner ChatGPT à répondre aux questions liées à la finance.

Rédacteur

Les rédacteurs web capables d’utiliser ChatGPT pour produire du contenu efficacement sont eux aussi très demandés.

Par exemple, la firme de conseil Slalom basée à Portland a récemment recruté un rédacteur senior à temps plein pour produire du contenu pour ses campagnes marketing.

Pour ce poste rémunéré entre 80 000 et 100 000 dollars par an, les candidats familiers avec les outils IA comme ChatGPT étaient favorisés.

Cette compétence peut en effet aider à proposer des idées et des solutions innovantes pouvant aider les équipes à mieux expliquer les avantages de l’IA à ses clients.

Une expérience avec les chatbots IA s’accompagne aussi souvent de qualifications en traitement naturel du langage (NLP) et expérience utilisateur pouvant s’avérer utiles pour créer du contenu engageant.

Le service de réservation de restaurant Tock cherchait aussi des rédacteurs marketing B2B avec de l’expérience sur ChatGPT, pour un salaire compris entre 45 et 55 dollars par heure.

Selon le directeur marketing de la firme, David Widger, ChatGPT permet de proposer des idées fraîches, de créer des premiers brouillons et d’accroître la productivité.

On peut aussi mentionner Century Communities, entreprise de l’immobilier basée au Colorado, qui recrute un rédacteur à temps plein familier avec les outils d’IA générative pour 65 000 à 75 000 dollars par an.

Enseignants

Même si l’aspect humain est essentiel dans l’enseignement, de plus en plus d’organisations du secteur de l’éducation recherchent des professeurs capables d’utiliser ChatGPT pour aider les étudiants à apprendre.

L’organisation non-lucrative Oliver Scholars de New York City recrute un instructeur d’histoire à temps partiel pour l’été, pour un salaire de 5200 dollars à 10 200 dollars pour le semestre.

Il sera chargé de montrer aux étudiants comment utiliser ChatGPT pour apprendre plus efficacement, afin qu’ils comprennent les opportunités et limites de cette technologie émergente.

L’entreprise d’ed-tech Coursemojo recrute quant à elle un professeur de psychologie et d’informatique à temps plein pour un salaire compris entre 53 600 et 76 000 dollars par an. Les candidats capables d’utiliser ChatGPT ou désireux d’apprendre à le faire pour créer des cours seront préférés.

Directeur de produit

Un directeur de produit sachant utiliser ChatGPT peut accroître son efficacité et accélérer son flux de travail.

Afin de tirer profit de cet avantage, l’entreprise de santé Real Chemistry cherche un directeur de produit senior intéressé par l’IA générative.

Son rôle sera de construire la feuille de route de produits IA de la firme en utilisant des outils comme ChatGPT et Stable Diffusion. Ce rôle est rémunéré entre 150 000 et 175 000 dollars par an.

La plateforme numérique pour architectes Integrated Projects recrute également un directeur de produit senior pour enrichir sa suite de produits.

La maîtrise de ChatGPT est requise pour ce poste payé de 140 000 à 160 000 dollars par an, afin de produire du contenu bien structuré.

Plus tôt en juin 2023, le moteur de recherche d’emploi Crossover a embauché un directeur de produit et un CPO maniant ChatGPT pour un salaire annuel dépassant 800 000 dollars.

Près d’Aix-en-Provence, Biofuture propose un CDI de Chef de Produit rémunéré 30 000 euros par an. Les candidats maîtrisant ChatGPT seront favorisés pour ce poste.

Recruteur

Un recruteur peut utiliser ChatGPT pour mieux choisir les candidats les plus qualifiés à un poste. Les entreprises recherchent désormais ce type de profil pour leurs départements RH.

Par exemple, l’entreprise Moderna Therapeutics connue pour son vaccin contre le COVID-19 souhaite recruter un directeur de l’acquisition de talent à temps plein pour l’aider à développer une stratégie afin d’attirer les meilleurs experts.

C’est également le cas de la plateforme Integrated Projects en quête d’une personne douée pour les prompts ChatGPT pour son équipe d’acquisition de talent.