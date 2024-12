CRM français : Sellsy lance l’IA pour booster la productivité des TPE/PME

Sellsy, acteur majeur des solutions CRM, annonce l’intégration de l’intelligence artificielle dans sa plateforme. Ce lancement marque une avancée stratégique pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises. Il renforce également la souveraineté numérique européenne.

Une IA souveraine et innovante

Sellsy, basé à La Rochelle, s’est associé à Mistral, leader européen de l’intelligence artificielle, pour garantir la sécurité et la conformité des données clients. Ce partenariat démontre la volonté de développer une IA qui respecte les normes européennes. Il répond également aux attentes de sécurité des utilisateurs. Victor Douek, CEO de Sellsy, déclare : « Sellsy prouve aujourd’hui que la souveraineté numérique est compatible avec l’innovation de pointe. » Cette approche a pour objectif de démocratiser l’accès à des outils d’IA performants pour les entreprises françaises. Elle valorise également les technologies locales alignées sur les valeurs éthiques européennes.

Des fonctionnalités pragmatiques pour la productivité

Sellsy s’engage à améliorer l’expérience utilisateur. L’entreprise automatise les tâches répétitives pour y parvenir. Dès octobre, quatre nouvelles fonctionnalités ont été lancées. La première est un rédacteur et éditeur basé sur l’intelligence artificielle. Il permet de créer et de personnaliser rapidement des documents commerciaux. La deuxième est un outil de résumé client. Il synthétise les informations clés des prospects pour les rendre plus accessibles.

Une autre fonctionnalité propose l’envoi d’emails personnalisés afin de rendre les échanges avec les clients plus efficaces. Ces outils ont été développés en collaboration avec les utilisateurs. Ils simplifient le travail des équipes commerciales. Ils respectent également leurs processus actuels. Christophe Pecquerie, Chief Product Officer de Sellsy, explique : « Nous faisons le pari que l’intelligence artificielle va profondément transformer nos usages. Il est essentiel qu’elle s’intègre naturellement dans les processus de travail, en apportant souplesse et fluidité. »

Une ambition européenne pour les TPE et PME

Depuis une levée de fonds de 55 millions d’euros en 2022, Sellsy a consolidé sa position en France et ambitionne de devenir le leader européen du CRM pour les TPE et PME. La société intègre l’IA pour poursuivre sa mission d’accompagner la digitalisation des entreprises. Elle reste fidèle à ses engagements en matière de protection des données. Sellsy prévoit d’enrichir ses solutions dès 2025 avec des fonctionnalités avancées, telles que la transcription d’appels et la prise de notes automatisée. Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’offrir des outils performants, adaptés aux besoins évolutifs des petites structures, et de soutenir leur croissance dans un marché de plus en plus compétitif.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

