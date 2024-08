Défis de la souveraineté numérique en France selon Damien Desanti

Face à l'ambition affichée de souveraineté numérique, la France peine à concilier discours et réalité. Malgré des atouts indéniables, des choix stratégiques contradictoires freinent l'essor de l'écosystème technologique national.

Une ambition de souveraineté numérique confrontée à des contradictions

La France revendique une ambition forte en matière de souveraineté numérique, mais la réalité du terrain révèle un décalage significatif. Si l'État est un prescripteur majeur dans l'économie numérique, il semble parfois ne pas être pleinement engagé. Il n'a pas encore une stratégie qui favoriserait véritablement les entreprises technologiques nationales. Les contradictions sont nombreuses, comme en témoigne l'hébergement des données de santé des Français sur le cloud Azure de Microsoft. Ce choix, en dépit des règles strictes de protection des données, illustre une incohérence. En effet, il y a incohérence entre les ambitions proclamées et les actions concrètes.

En outre, l'installation de campus d'intelligence artificielle par Google en France, qui vise à promouvoir des technologies américaines, soulève également des interrogations. Ces décisions stratégiques suscitent des inquiétudes quant à la capacité de la France à défendre ses intérêts numériques face à des géants étrangers.

La commande publique, un levier sous-exploité pour la souveraineté

La commande publique est un levier essentiel pour renforcer la souveraineté numérique, mais elle est sous-exploitée. Les investissements massifs alloués aux géants du cloud étrangers pourraient être redirigés vers l'écosystème numérique français. Cela favorise ainsi les entreprises locales. Si des écarts technologiques existent, il est crucial de les combler par une politique ambitieuse de recherche et d'innovation. Les acteurs français du numérique appellent à un « protectionnisme affirmé » de la part de l'État, afin de soutenir les champions nationaux et d'éviter qu'ils ne soient rachetés par des entreprises étrangères.

La France dispose de nombreux atouts. Citons entre autres les hubs internet parmi les plus importants au monde et le coût de l'électricité compétitif. Il est impératif de protéger et valoriser cet héritage pour construire une souveraineté numérique durable. Le modèle français en matière de nucléaire et d'aéronautique, forgé après-guerre, doit être répliqué dans le domaine numérique pour garantir une indépendance technologique à long terme.

L'enjeu est de taille : les décisions prises aujourd'hui auront des répercussions durables sur l'avenir numérique de la France. Il est temps pour l'État d'assumer pleinement son rôle de catalyseur et d'investisseur pour que la souveraineté technologique devienne une réalité.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.