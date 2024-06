Quel pays utilise le plus internet mobile ? Découvrez la place de la France

De plus en plus de gens utilisent l'internet mobile aujourd'hui. Le rapport de la Banque mondiale sur les progrès et les tendances numériques a permis d'avoir la liste des pays avec l'utilisation mensuelle par habitant la plus élevée.

D'ici 2027, l'utilisation d'internet mobile par Smartphone est estimée atteindre 42 gigaoctets par mois. On considère que ce chiffre est multiplié par 16 en dix ans. Cette croissance synchronise avec la hausse d'internautes dans le monde, notamment dans les endroits à revenu intermédiaire. Particulièrement, l'Inde qui a connu un surcroît de 170 % du nombre d'internautes entre 2018 et 2022.

Curaçao, le leader mondial de la consommation d'internet mobile

La nation insulaire de Curaçao se retrouve en tête de ce classement général. Le chiffre indique une utilisation mensuelle de 131,3 gigaoctets de données mobiles par habitant. Ce pays utilise ainsi 10 fois plus d'internet mobiles que les États-Unis qui n'est qu'à 13,4 gigaoctets par habitant par mois.

Avec une population de 193 000 habitants seulement, le pays est premier de la liste pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, Curaçao a connu un flot de plus d'un million de touristes en 2022. De plus, les forfaits de données mobiles sont extrêmement compétitifs alors que le taux de pénétration des systèmes de télécommunications fixes ou encore de l'internet haut débit est largement bas.

Rappelons qu'en 2021, 28 utilisateurs sur 100 seulement utilisent les réseaux fixes. Par ailleurs, 88 personnes sur 100 choisissent les services cellulaires-mobiles. Enfin, on peut dire que c'est l'un des pays qui disposent de connexions internet les plus fiables et rapides des Caraïbes. Ce pays connaît une concentration de centres de données et d'infrastructures de câbles à fibres optiques.

Le top 10 des pays qui utilise le plus internet mobile

Le Koweït, un pays riche en pétrole, est en seconde place avec une utilisation de 83, 9 gigaoctets par habitant par mois. Depuis quelques années, l'industrie des télécommunications du pays a connu une nette amélioration. Les réseaux 5G atteignent désormais en moyenne 97 % de la population.

Surinam est derrière Koweït avec 72, 7 gigaoctets d'utilisation d'internet mobile par habitant par mois. Avec une utilisation mensuelle par habitant qui atteint 59,1 gigaoctets, Finlande se retrouve à la quatrième position. Elle est suivie de près par la Lettonie avec 52,7 gigaoctets par mois par habitant.

En sixième place, il a l'Arabie Saoudite qui utilise en moyenne 44,2 gigaoctets d'internet mobile par habitant par mois. Puis, l'Estonie avec 42,4 gigaoctets, le Bahreïn avec 41,6 gigaoctets de données mobiles. L'Autriche et la Lituanie se retrouvent en neuvième et dixième place avec 35,1 de gigaoctets et 32,1 de gigaoctets respectivement.

La France et les principaux pays européens : où se situent-ils ?

La Finlande, quatrième place de cette liste, est le leader européen en matière d'usage d'internet mobile. Ce n'est pas étonnant, car il s'agit du premier pays à avoir lancé le réseau test 6G au monde. La Lettonie, l'Autriche, l'Estonie ainsi que la Lituanie rejoignent de leader en Europe dans cette liste.

En revanche, la France n'a pas été mentionnée dans cette liste. Cela prouve qu'elle ne figure pas dans les Tops 20 de cette liste en matière de consommation de données mobiles.

Les États-Unis sont aux 34e places de cette liste en termes d'utilisation mensuelle d'internet mobiles, avec 13,4 gigaoctets par habitant. Cette faible consommation s'explique en partie par le coût de données mobiles élevées. En effet, c'est l'un des pays au monde qui applique un coût élevé environnant de 6,00 dollars en 2023. En France, le coût est de 0,20 dollar et 3,48 dollars au Japon.

