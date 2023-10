Starlink dévoile enfin son offre internet mobile : restez connecté même au fond de la jungle

Starlink a depuis longtemps évoqué une offre Internet par satellite sur mobile. Celle-ci est enfin dévoilée. Le réseau est en cours de développement, mais le public peut d’ores et déjà découvrir l’essentiel de l’offre sur le site Web Direct to Cell fraîchement déployé.

Starlink : connecter directement nos mobiles à Internet à l’aide de liaisons satellites

Traditionnellement, nos appareils mobiles s’appuient sur les réseaux cellulaires terrestres pour rester connectés à un seul satellite géostationnaire. Cependant, ces réseaux sont souvent confrontés à des limites de couverture, de vitesse et de coût dans certaines régions. Starlink lance son offre internet mobile pour pallier ces lacunes.

Starlink fonctionne avec une vaste constellation de satellites bien plus proches de la Terre, à environ 550 km. Ce réseau étendu garantit une couverture mondiale des services Internet. En raison de leur orbite basse, les satellites Starlink connaissent une latence considérablement réduite.

Grâce à son réseau de satellites, Starlink est à même de proposer un service Internet par satellite directement sur les appareils mobiles. Le service, baptisé Direct to Cell, promet une connectivité aux téléphones LTE (une évolution de GSM) existants « partout où vous pouvez voir le ciel » pour reprendre les termes de l’équipe de Starlink.

Peu importe où vous vous trouvez, dans le désert, au pôle Nord ou au fin fond de la jungle sans couverture LTE, vous disposerez d’un service Internet mobile direct par satellite (tant que le ciel est dégagé). Direct to Cell ne nécessitera aucune modification du matériel et des applications, et offrira un accès complet au texte, à la voix et aux data, selon la société.

Direct to Cell : feuille de route du projet

Starlink indique qu’il commencera à déployer l’accès à Direct to Cell à partir de 2024, mais uniquement pour les services de messagerie texte. Les services d’appels vocaux et data ne seront disponibles que l’année suivante, en 2025. Starlink livre les détails du plan de déploiement sur le site Web Direct to Cell.

Le service vise à offrir des débits compris entre 2 et 4 mégabits par seconde, avec pour objectif premier d’assurer la réception dans les endroits les plus reculés. Le service Direct to Cell de Starlink représente une avancée significative dans l’industrie de la télécommunication. Néanmoins, la société n’est pas seule sur le marché.

AST Space Mobile prévoit également un projet similaire. Comme pour Starlink, le déploiement est aussi prévu pour l’année prochaine. Ce qui distingue le service « Direct to Cell » de la concurrence reste son intégration avec les téléphones LTE existants. Cette innovation de Starlink fournira aux utilisateurs de téléphones compatibles LTE un accès Internet mobile ininterrompu dans le monde entier.

Lorsque le service sera déployé l’année prochaine, il sera d’abord disponible pour les utilisateurs de T-Mobile dans la zone continentale des États-Unis, à Hawaï, à Porto Rico, en Alaska et dans les eaux territoriales américaines. Direct to Cell s’étendra ensuite aux quatre coins du monde grâce au partenariat de Starlink avec de nombreux autres opérateurs télécoms (liste disponible sur son site).