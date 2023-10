Starlink va lancer son service SMS/appels : Free, Orange, SFR et Bouygues menacés ?

En 2024, Starlink, le géant de l’internet spatial, deviendra également un vecteur de communication textuelle grâce à son nouveau service SMS par satellite. Cette annonce promet de redéfinir les normes de connectivité et d’accessibilité aux communications mobiles.

Starlink, la société d’Elon Musk spécialisée dans les technologies satellitaires, va lancer un service de SMS et d’appels par satellite en 2024. Cette avancée pourrait bien représenter une menace pour les opérateurs français tels que Free, Orange, SFR et Bouygues.

Starlink et son futur service SMS et appels

Dès 2024, Starlink, le service d’internet par satellite d’Elon Musk, franchira un nouveau palier en lançant son service SMS. Cela ouvrira la voie à une ère où les messages textes se transmettront à travers la voûte céleste. Surnommé Starlink Direct to Cell, ce service permettra initialement d’envoyer des SMS via le riche réseau satellite de la firme. De plus, il ne se limite pas au texte. Starlink précise clairement, sur une nouvelle page de son site, que les satellites avec ‘Direct to Cell’ assureront une connectivité constante aux SMS. Que vous soyez sur la terre ferme ou sur des eaux tranquilles, l’accès à internet sera assuré.

Avec sa constellation éblouissante de 4.000 satellites, Starlink assure que ce service sera accessible partout où vous pouvez voir le ciel. Ainsi, il établit un pont entre les utilisateurs même dans les recoins les plus isolés du globe. L’accès à un service de communication stable deviendra omniprésent. Évidemment, le service SMS de Starlink se pose comme un tournant déterminant dans l’accessibilité aux télécommunications.

Partenariats internationaux et implications locales

Starlink a d’ailleurs mis en œuvre des actions concrètes pour assurer l’efficacité de son service, signant des partenariats avec plusieurs opérateurs à travers le monde. La nouveauté ne s’arrête pas là, puisqu’en 2025, le service étendra ses tentacules vers les appels. Par ailleurs, il ajoutera la connexion à internet, renforçant son offre déjà attractive. Bien que le prix du service reste une énigme, les baisses de coûts précédentes inspirent une certaine confiance. Notamment en France, le service de connexion internet a diminué de 50 à 40 euros, suggérant une tarification accessible.

Il n’est pas surprenant que des opérateurs comme T-Mobile aux États-Unis se soient alliés à Starlink. Des partenaires japonais, suisses, australiens, canadiens et néo-zélandais promeuvent également ce service futuriste. Néanmoins, la question demeure ouverte concernant l’intérêt des opérateurs français tels que Free, Orange, SFR et Bouygues qui, face à cette innovation, pourraient voir leur hégémonie légèrement ébranlée.

Ces derniers, sous la lumière du développement du service SMS de Starlink, se retrouvent face à une conjoncture fascinante. Ils doivent choisir entre embrasser une technologie en constante évolution ou s’ancrer dans des méthodes éprouvées. Starlink, de son côté, est prêt à étendre la main pour des collaborations, avec un formulaire dédié aux opérateurs souhaitant élargir leur réseau sur leur site.