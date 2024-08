D-iD Video Translate : l’IA qui traduit vos vidéos en temps réel, en clonant votre voix !

Imaginez une vidéo traduite en temps réel dans une autre langue, avec votre voix clonée et vos lèvres synchronisées ! C'est exactement ce que propose D-iD avec sa nouvelle technologie AI Video Translate. Cet outil a de quoi attirer l'attention des créateurs du monde entier.

La startup D-iD, connue pour ses exploits en animation de photos, revient avec une nouvelle technologie révolutionnaire : AI Video Translate. Cet outil ne se contente pas de traduire vos vidéos. Il reproduit aussi votre voix et synchronise les mouvements de vos lèvres. Gratuit pour ses abonnés, il promet de simplifier la création de contenu multilingue.

D-iD Video Translate : langues traduites et voix clonées garanties

Ce n'est pas la première fois que D-iD surprend le monde. Vous vous souvenez peut-être de leur outil qui permettait d'animer d'anciennes photos ? Aujourd'hui, ils vont encore plus loin avec AI Video Translate. Cette nouvelle technologie va bien au-delà de la simple traduction de vos vidéos, elle clone aussi la voix de l'orateur. Elle modifie également les mouvements des lèvres pour une synchronisation parfaite avec les mots traduits. Plus encore ! Avec 30 langues à disposition dont le français, l'espagnol, l'arabe, le mandarin etc, cet outil a un avenir plutôt prometteur.

La société précise que cette technologie peut traduire une vidéo de 10 secondes à 5 minutes. Toutefois, notez que sa taille ne doit pas dépasser 2 Go. Pour un rendu optimal, une seule personne doit apparaître à l'écran et faire face à la caméra, avec son visage toujours visible.

Une technologie accessible et économique

En 2022, D-iD a levé 25 millions de dollars. La startup a constaté que beaucoup de ses clients américains utilisent sa technologie pour créer des vidéos alimentées par l'IA. Pour répondre à cette demande croissante, l'entreprise a investi ces fonds dans le développement d'AI Video Translate.

Désormais avec D-ID, la traduction de vidéo et le clonage ne nécessitent plus d'équipement sophistiqué ou de compétences techniques particulières. Un simple abonnement, à partir de 56 $ par an, permet d'accéder à une multitude de fonctionnalités incluant AI Video Translate. Ce dernier est disponible sur D-iD Studio et API. Pour des options plus avancées, les tarifs peuvent atteindre 1 293 $. À noter que les utilisateurs ont droit à 1 mois d'essai gratuit.

D-iD : de l'animation des photos à la conquête de l'audience mondiale

Bien que D-ID propose une solution innovante, il est loin d'être le seul sur ce marché. De nombreuses entreprises, comme Microsoft ou Vimeo, ont déjà intégré l'IA pour traduire et doubler des vidéos. Par exemple, YouTube offre une fonctionnalité d'audio multilingue, adoptée par des créateurs tels que MrBeast. D'autres sociétés comme Descript, ElevenLabs, et Speechify proposent aussi des outils de clonage vocal ou de traduction vidéo.

Néanmoins, D-ID se distingue par la combinaison unique de ces technologies et par sa facilité d'utilisation. La solution offerte par cette startup est innovante mais également accessible aux petits créateurs. Le marché devient ainsi plus concurrentiel.

