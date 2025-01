Google peut vous créer un podcast d’actu personnalisé ! Voici comment utiliser Daily Listen

Envie d’un podcast d’actu créé juste pour vous ? Grâce à Daily Listen, Google transforme votre flux Discover en un épisode audio personnalisé. Simple, rapide et innovant, voici tout ce que vous devez savoir pour l’essayer dès maintenant.

Avec Daily Listen, Google franchit un cap dans la personnalisation des contenus. Cette fonctionnalité expérimentale, disponible via Search Labs, transforme l’espace, où articles et vidéos s’adaptent à vos centres d’intérêt, en un podcast de quelques minutes. Vous n’aurez plus besoin de lire ou de scroller, car votre actu vient à vous, au format audio, où et quand vous voulez.

Google crée un podcast d’actu rien que pour vous

La nouvelle expérience de Search Labs, Daily Listen, transforme ainsi votre flux Discover en un mini-podcast d’actu personnalisé, prêt à vous accompagner dans votre journée. Je vous explique comment ça marche.

Daily Listen prend alors les articles et vidéos de votre flux Discover et les transforme en un épisode audio de 5 minutes. Ces suggestions personnalisées sont donc basées sur ce que vous recherchez, regardez ou lisez.

C’est comme avoir deux animateurs (virtuels, mais convaincants) qui vous résument l’essentiel, avec même une touche d’humour. En plus, vous pouvez les écouter partout, que ce soit dans les transports, en buvant votre café, ou quand vous travaillez.

Pour mettre la main dessus, vous devez d’abord vous inscrire à Search Labs. Je vous partage le mode d’emploi rapide ! D’abord, ouvrez l’appli Google sur votre smartphone et tapez ensuite sur l’icône en forme de flacon (en haut à gauche). Ensuite, activez juste Daily Listen.

Une fois fait, vous trouverez une carte spéciale sous la barre de recherche. Cliquez dessus, et votre podcast d’actu personnalisé est généré en un clin d’œil. Vous pouvez aussi lire la transcription, contrôler la lecture (pause, avance rapide, tout ça), et même donner un coup de pouce « like » ou « dislike » à Google pour affiner l’expérience.

Pour l’instant, Daily Listen est en phase test aux États-Unis. Nous ne savons donc pas encore si cette fonctionnalité sera disponible en France. Mais vu le potentiel, ça donne envie de croiser les doigts.

Alors, n’hésitez pas à tester Daily Listen (si c’est disponible chez vous !) et racontez-nous votre expérience en commentaire.

