DaVinci Resolve 20 dévoile une IA qui génère des chronologies entières : comment ça marche

DaVinci Resolve 20 débarque avec plus de 100 nouveautés. Parmi elles figurent une IA qui peut carrément générer des chronologies de montage à partir d’un simple script.

Oubliez les heures passées à trier vos rushs, aligner vos plans ou couper les blancs gênants entre deux phrases. DaVinci Resolve 20 a décidé de vous simplifier la vie avec AI IntelliScript . Je vous explique dans cet article comment ça marche.

Parce que tout le monde n’est pas un expert du domaine, nous allons commencer par la base.

Au fait, dans un logiciel de montage vidéo comme DaVinci Resolve, la timeline ou en français, chronologie c’est l’endroit où l’on construit un film. On y dépose les clips, les sons, les musiques, les effets, etc. Et ce, dans l’ordre où l’on veut qu’ils apparaissent à l’écran.

Avant, quand un monteur vidéo a un scénario, il doit lire le script, regarder des centaines de vidéos pour trouver lesquelles correspondent à ce dernier puis les glisser dans la timeline. Et recommencer encore et encore pour chaque phrase.

Mais maintenant que DaVinci Resolve 20 est boosté à l’IA AI IntelliScript, tout devient plus simple. Cette petite merveille permet d‘importer un script écrit dans le logiciel.

Ensuite, elle analysera les vidéos, surtout celles avec des gens qui parlent. Elle transcrira automatiquement l’audio et alignera les bonnes vidéos au bon endroit dans la chronologie, selon le texte. Bref, tout le boulot…

C’est plutôt pratique non ? Et inutile de vous dire que cette innovation sera particulièrement bénéfique pour les monteurs travaillant sur des projets avec de nombreux dialogues ou des voix off. Cela va de soi.

Ils gagneront un temps précieux en automatisant une partie du processus d’édition. Une partie seulement car bien entendu, il faudra quand même vérifier les éventuelles erreurs de l’IA.

Il y a autres choses sur DaVinci Resolve 20

Comme je disais au début de cet article, d’autres fonctionnalités basées sur l’IA sont venues enrichir le logiciel DaVinci Resolve 20.

Nous avons, par exemple, AI Animated Subtitles. Ce dernier anime les sous-titres en synchronisation avec les mots prononcés, apportant une touche dynamique à vos vidéos.

AI Multicam SmartSwitch, quant à lui, assemble automatiquement une timeline en sélectionnant les angles de caméra. Et ce, en fonction de la détection des locuteurs, idéal pour les interviews ou les conférences.

Il y a aussi AI Audio Assistant. Il analyse l’audio de votre timeline et crée intelligemment un mixage audio professionnel, simplifiant ainsi le processus de post-production sonore.

Cela dit, DaVinci Resolve 20 ne s’arrête pas à l’IA. Il apporte aussi des tonnes d’améliorations pratiques sur toutes ses pages.

Dans la page Montage, nous pouvons désormais profiter d’un éditeur d’images clés dédié, d’un outil Texte+ tout neuf et d’un système d’enregistrement direct pour les voix off.

La page Colorimétrie, elle, a gagné un outil de déformation chroma ultra précis pour corriger les couleurs et la saturation en un clin d’œil.

Sur la page Fairlight Audio, on peut faire matcher le son d’un clip avec un autre et un égaliseur dynamique harmonise les tonalités comme un chef.

D’ailleurs, le logiciel gère mieux les vidéos verticales maintenant (TikTok, Reels, Shorts, tout le monde est servi). Et il s’ouvre davantage au travail collaboratif via Blackmagic Cloud.

Il prend même en charge la vidéo immersive Apple spécialement conçue pour l’Apple Vision Pro. Le casque de réalité mixte d’Apple (celui qui coûte un bras).

Prix ? Compatibilité ?

DaVinci Resolve 20 est disponible dès maintenant en version bêta publique. Comme toujours, Blackmagic propose une version gratuite extrêmement complète, qui suffira à la grande majorité des utilisateurs.

En revanche, pour ceux qui veulent accéder à toutes les options avancées (comme le support de la vidéo immersive sur Apple Vision Pro ou la gestion de la caméra URSA Cine Immersive), il faudra opter pour la version Studio. Elle est vendue une seule fois à 295 $ – sans abonnement, sans coût caché.

Côté compatibilité, les dernières mises à jour assurent le support des derniers codecs, des workflows 3D stéréo, du HDR. Même les fichiers issus de caméras comme la Sony Burano 2.0 ou des rushs en Apple ProRes sur Windows et Linux sont pris en charge.

Et les performances générales sont en nette hausse, avec un meilleur support des GPU Nvidia, y compris les toutes nouvelles cartes Blackwell.

Bref, le moins que je puisse dire c’est DaVinci Resolve 20 et l’entreprise mère sont pleines de surprise.

Quoi qu’il en soit, n’hésitez pas à l’essayer et à partager dans le commentaire ce que vous en pensez !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.