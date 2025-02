Death Clock : l’IA virale qui prédit la date de votre mort… pourrez-vous la déjouer ?

Cette nouvelle application rencontre un succès viral : Death Clock, l’IA qui prédit la date de votre mort ! À partir de vos réponses à un questionnaire sur votre mode de vie, elle puise dans les données issues de nombreuses études scientifiques pour vous donner une prédiction. Toutefois elle vous donne aussi des conseils pour mieux prendre soin de votre santé afin de repousser la date !

Si vous pouviez connaître le jour exact de votre mort, que feriez-vous ? Est-ce que cela vous aiderait à mieux profiter de chaque instant, à planifier vos projets pour vivre vos rêves dans le temps qui vous est imparti ?

C’est ce que vous propose l’application Death Clock, disponible sur iOS et Android. Grâce à l’IA, elle prédit le jour et l’année de votre décès.

Pour y parvenir, elle vous pose une série de questions et s’appuie sur des études scientifiques sur la santé et la forme physique.

De prime abord, ce concept peut sembler déprimant. Toutefois, en réalité, cela peut vous motiver à améliorer votre hygiène de vie afin de déjouer les prédictions et d’accroître votre espérance de vie !

Tout au long du processus, l’application vous guide avec empathie et compréhension. La plupart des questions sont ouvertes, et vous proposent différents choix de réponses.

Par exemple, lorsqu’elle vous demande si vous mangez des légumes, vous pouvez choisir entre quatre options de fréquence. Il en va de même pour les questions sur le port de charges lourdes, par exemple.

Ceci vous évitera de vous sentir honteux de ne pas faire assez d’effort ou d’autres mauvaises habitudes.

À de nombreuses reprises, l’application vous répètera que votre date de décès n’est pas figée. Elle vous donnera des conseils pour mieux manger ou sur les activités sportives que vous pouvez pratiquer.

Ses estimations sont basées sur plus de 1200 études sur l’espérance de vie, ce qui lui confère une certaine crédibilité scientifique.

Plutôt que de vous déprimer, cette IA peut vous motiver à prendre votre santé plus au sérieux. Vous pourrez découvrir comment chacun de vos choix impacte votre temps de vie sur Terre !

I’d like to introduce you to Death Clock—an AI-powered longevity app that I’ve been advising for the last 6 months.

Health apps are notoriously difficult to grow: they are single-player utilities that resonate most with older audiences.

However, I worked with the founder… pic.twitter.com/gloExQEpmm

— Nikita Bier (@nikitabier) January 22, 2025