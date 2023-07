Vérifiez vite vos abonnements Google Play ! Un bug les fait disparaître

Google a récemment été victime d’un bug qui fait disparaître les abonnements et les paiement sur Play Store. La société a probablement déjà réparé ce couac, mais si le problème persiste sur votre téléphone, voici comment le contourner.

Google Play Store : comment se manifeste le bug ?

Certains utilisateurs de Google Play Store étaient (ou sont encore) dans l’impossibilité de visualiser leurs abonnements à différentes applications. Ils ne peuvent pas non plus accéder à la liste des achats effectués.

En ouvrant le gestionnaire des abonnements et des paiements sur le Play Store, la page affiche « Découvrir les abonnements » ou « Commencer ». Autrement dit, Play Store agit comme si c’était la première fois que vous lanciez le service et que vous ne vous êtes abonné à aucun service.

Managing Google Play subscriptions on Android is currently broken https://t.co/leJgey19dU by @technacity — 9to5Google (@9to5Google) July 19, 2023

Le bug concerne uniquement les utilisateurs d’Android et reste inexistant sur le Web. Le bug a été découvert par l’équipe de 9to5Google (elle examine tous les produits Google et fournit des informations sur Alphabet Inc.). Ce bug sur Play Store serait passé entre les mailles du filet des testeurs de la firme de Mountain View selon l’équipe.

Comment savoir si mon téléphone est affecté par le bug ?

Pour savoir si vous êtes affecté par le bug, connectez-vous tout simplement à votre compte, sélectionnez « Paiements et abonnements » puis cliquez sur « Abonnements ». Si l’écran n’affiche aucun abonnement actif, vous êtes probablement concerné par ce bug.

Dans certains cas, la liste des abonnements actifs s’affiche, mais en cliquant sur l’un d’eux, vous êtes aussi renvoyés à la page « Découvrir les abonnements ». Auquel cas, vous êtes également touché. Ce bug sur Play Store est a priori anodin, à moins que vous ne souhaitiez vous désinscrire avant une échéance de paiement par exemple.

Si vous êtes touché par le bug et que vous deviez accéder en urgence à vos abonnements, voici la solution. Il suffit d’ouvrir votre compte via le navigateur Web (play.google.com/store/account/subscriptions). Toutes les options pour annuler, mettre à jour ou définir un mode de paiement de secours y sont disponibles.