Découvrez Airtel, un opérateur télécoms majeur en Afrique et Asie

Savez‑vous qu’ailleurs, la téléphonie ne rime pas forcémet avec Orange, SFR ou Bouygues Télécom en déhors de l’Hexagone ? En Afrique et en Asie du Sud, un autre nom domine le paysage : Airtel. Avec près de 600 millions d’abonnés, l’opérateur s’impose comme l’un des visages les plus marquants de la révolution numérique en cours.

Genèse et expansion stratégique d’Airtel

Bharti Airtel est un groupe multinational indien créé en 1995 par l’entrepreneur Sunil Bharti Mittal. L’opérateur a vite bouleversé le secteur grâce à un modèle d’outsourcing telecom inédit. Ce modèle, dit asset-light, confiait d’abord l’infrastructure physique et les systèmes IT à des géants comme IBM Watson. Ainsi, le capital se concentrait sur le marketing et l’acquisition de clients. Cette orientation a donc accéléré la pénétration du marché. La philosophie reposait alors sur le network sharing et un scalable model pour garantir des services de téléphonie abordables pour une population nombreuse.

En 2010, la stratégie a pris une dimension panafricaine avec l’acquisition de Zain Africa pour 10,7 milliards USD. Cette cross-border acquisition a ouvert les portes de 14 pays d’Afrique subsaharienne. L’opérateur voulait répliquer le succès du modèle indien dans des marchés africains à fort potentiel. Ce choix a ainsi transformé le groupe en géant des marchés émergents doté d’une portée mondiale. L’acquisition, coûteuse au départ, a cependant offert une market penetration immédiate.

Les piliers technologiques du réseau Airtel

Airtel étend sa couverture réseau en 4G/LTE et prépare le déploiement généralisé de la 5G. En décembre 2024, le groupe a signé un accord stratégique pluriannuel avec la multinationale suédoise Ericsson pour renforcer ses réseaux 4G et développer la 5G. Un accord similaire a suivi en novembre 2024 avec la marque finlandaise Nokia pour cibler le marché indien. Ainsi, l’entreprise s’appuie sur ces partenariats mondiaux pour moderniser son infrastructure télécom et assurer une haute performance.

La filiale Nxtra by Airtel gère un vaste réseau de centres de données destiné à l’hébergement d’informations critiques et aux services de nuage informatique. En novembre 2024, Nxtra est aussi devenu le premier centre de données en Inde à intégrer l’Intelligence Artificielle (IA) pour l’excellence opérationnelle. Ce réseau de fibre optique continental soutient l’interconnexion et réduit la latence dans les usages 5G. Par ailleurs, 49 % de l’énergie consommée par ces centres provient de sources renouvelables, ce qui démontre un engagement durable.

Diversifications des services numériques

L’opérateur investit fortement dans les services numériques afin d’accroître l’engagement des utilisateurs et fidéliser sa base. Le groupe propose notamment des applications mobiles intégrées comme Airtel Thanks et Airtel Xstream Play. Ces plateformes servent surtout de portails uniques pour gérer les forfaits, effectuer des paiements et accéder aux contenus de divertissement. L’écosystème numérique simplifie les services clients et les transactions quotidiennes, centralisant l’expérience utilisateur.

La protection des données et la résilience du réseau restent des priorités face à la montée des menaces numériques. En mai 2025, l’opérateur a lancé une solution de détection et de blocage des fraudes basée sur l’IA. Ce système neutralise en temps réel les sites malveillants diffusés via des plateformes comme WhatsApp et Telegram. Ainsi, cette cybersécurité proactive crée un avantage concurrentiel et rassure les clients. Enfin, les services aux entreprises reposent sur une architecture de confiance zéro pour protéger les données critiques.

Les services phares proposés par Airtel

Airtel exploite sa vaste couverture réseau pour offrir un éventail de services, de la téléphonie de base aux solutions financières numériques en Afrique et en Asie.

Téléphonie mobile

L’opérateur propose des forfaits voix, des forfaits SMS et des offres de données flexibles. Ces formules sont essentielles dans les marchés émergents sensibles aux prix. Elles existent en versions prépayées et postpayées, souvent regroupées pour accroître la valeur client et stabiliser les dépenses. Ainsi, des forfaits longue durée, comme les formules de 90 jours au Kenya, facilitent l’accès à internet. La qualité des appels progresse grâce au déploiement de la technologie Voix sur LTE (VoLTE) en Inde.

Les services mobiles s’adressent à une clientèle variée. Ils incluent les particuliers et les grandes institutions qui recherchent une connectivité fiable. Les offres destinées aux entreprises sont personnalisées avec des solutions VPN et des lignes sécurisées. Par ailleurs, le service d’itinérance internationale couvre de nombreux pays. Il propose des forfaits hebdomadaires et mensuels pour les voyageurs d’affaires. La couverture étendue assure la continuité du service, même dans les zones transfrontalières à forte mobilité.

Mobile banking

La plateforme Airtel Money, active dans 14 pays africains, facilite les transferts d’argent, le paiement de factures et l’accès aux services bancaires mobiles. La base de clients a atteint 44,6 millions en mars 2025, soit une croissance de 17,3 % en un an. Le nombre d’agents dépasse 1,7 million pour renforcer le réseau de distribution. Cette progression est portée par une forte demande en RDC et en Zambie, deux marchés clés.

Airtel Money joue un rôle central dans l’inclusion financière. Elle intègre 38 millions de personnes sans accès bancaire formel dans l’écosystème financier. En Ouganda, en 2024, la branche a généré des bénéfices supérieurs à ceux de plusieurs grandes banques commerciales. Ce service assure la rapidité et la sécurité des transactions quotidiennes. De plus, le paiement instantané cible les femmes, qui représentent 44,2 % de la base d’utilisateurs.

Services aux entreprises

L’opérateur fournit des solutions pour entreprises robustes. Elles incluent la connectivité haut débit, l’hébergement en nuage et des offres complètes de cybersécurité. En mai 2024, un partenariat stratégique pour accélérer l’adoption du nuage en Asie. Ces collaborations multilatérales visent à déployer des solutions d’IA générative et des systèmes d’hébergement critiques pour les clients professionnels. L’infrastructure sécurisée de la filiale Nxtra by Airtel garantit la résilience.

Pour le segment B2B, Airtel propose des enterprise solutions personnalisées pour la business connectivity, les réseaux privés virtuels et la sécurité gérée. L’offre inclut des solutions de cloud hosting via des partenariats stratégiques avec Google Cloud et IBM. L’investissement lourd dans l’infrastructure est immédiatement capitalisé en proposant des services B2B à haute valeur ajoutée.

Contenus et divertissement

L’opérateur a développé des plateformes de divertissement mobile pour répondre à la demande croissante de contenus numériques. L’application Airtel Xstream Play regroupe plus de 25 chaînes sur une seule interface. Elle propose une bibliothèque de plus de 50 000 films et séries dans plusieurs langues. Ce regroupement simplifie l’expérience client et renforce l’usage des forfaits de données.

La stratégie repose sur des partenariats de contenus avec des acteurs majeurs du secteur. Elle accroît l’attractivité des forfaits mobiles. Certains forfaits prépayés incluent l’accès à Netflix Basic, ZEE5 et JioHotstar. Ce modèle permet aux abonnés d’activer ces services premium directement via leur recharge mobile. L’intégration de ces plateformes de diffusion en continu crée une valeur perçue forte et réduit le désabonnement.

Les questions fréquentes sur Airtel

La recharge est possible de plusieurs manières. Vous pouvez acheter une carte de recharge auprès d’un distributeur agréé, utiliser l’application MyAirtel pour payer par carte bancaire ou portefeuille mobile, ou encore recharger directement via Airtel Money. Cette flexibilité permet de rester connecté même dans les zones rurales où les points de vente physiques sont plus accessibles que les services bancaires.

Quels types de forfaits sont disponibles ?

Airtel propose des forfaits voix, SMS et internet adaptés aux besoins quotidiens. Les clients peuvent choisir entre des formules prépayées, pratiques pour contrôler les dépenses, et des formules postpayées, qui offrent plus de confort pour les utilisateurs réguliers. Dans certains pays comme le Kenya, des forfaits longue durée de 90 jours facilitent l’accès à internet à moindre coût.

Puis-je utiliser ma ligne Airtel à l’étranger ?

Oui. Le service d’itinérance internationale est disponible dans de nombreux pays. Avant de voyager, vous pouvez activer un forfait roaming hebdomadaire ou mensuel pour bénéficier de tarifs préférentiels. Cela permet de rester joignable et de continuer à utiliser internet sans changer de carte SIM.

Qu’est-ce qu’Airtel Money et comment l’utiliser ?

Airtel Money est un service de mobile banking actif dans 14 pays africains. Il permet d’envoyer et de recevoir de l’argent, de payer des factures, d’acheter du crédit téléphonique et d’accéder à des services financiers de base. Le service est accessible via l’application dédiée ou par code USSD, ce qui le rend utilisable même sans smartphone.

Quels sont les frais appliqués aux transactions Airtel Money ?

Les frais varient selon le montant transféré et le pays. Ils sont toujours affichés avant la validation de l’opération, ce qui garantit une transparence totale. Vous pouvez ainsi décider de confirmer ou d’annuler la transaction en toute connaissance de cause.

Comment Airtel sécurise-t-il mes transactions ?

Chaque opération est protégée par un code PIN personnel. En cas de perte ou de vol de votre téléphone, il est recommandé de contacter immédiatement le service client pour bloquer votre compte. Depuis 2025, Airtel a également déployé une solution basée sur l’intelligence artificielle qui détecte et bloque en temps réel les tentatives de fraude.

Quelles applications Airtel sont disponibles ?

L’application MyAirtel permet de gérer vos forfaits, vos paiements et vos options. Airtel Xstream Play donne accès à plus de 50 000 films, séries et chaînes de télévision. Ces applications centralisent vos services et simplifient l’expérience utilisateur.

Comment contacter le service client Airtel ?

Vous pouvez appeler le centre d’assistance disponible 24/7, vous rendre dans l’un des 540 points de vente Airtel en Afrique, ou utiliser le chat intégré dans l’application MyAirtel. Le service client est également joignable via les réseaux sociaux officiels de l’opérateur.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.