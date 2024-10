Détection des contenus vocaux falsifiés : l’AI Speech Detector arrive

L’AI Speech Detector, développé par Ircam Amplify, permet de vérifier rapidement l’authenticité des enregistrements vocaux. Avec un taux de précision de 98 %, cet outil vise à lutter contre les deepfakes vocaux.

Ircam Amplify, acteur reconnu dans l’innovation sonore, a annoncé hier – 15 Octobre 2024 – la sortie de l’AI Speech Detector. C’est un outil innovant capable de détecter les contenus vocaux falsifiés ou deepfakes avec une précision impressionnante de 98 %. Ce nouvel outil se positionne en réponse aux préoccupations croissantes autour des usurpations d’identité vocale et des fausses informations.

Un outil à la pointe de la technologie pour la détection vocale

Après le succès de son AI Music Detector, Ircam Amplify continue d’innover avec l’AI Speech Detector. Cet outil permet d’authentifier les enregistrements vocaux en quelques secondes. Le processus est simple : il suffit de charger l’enregistrement suspect sur la plateforme dédiée, et l’outil se charge de l’analyse. L’authenticité vocale est ainsi vérifiée, avec la possibilité de connaître le moteur de clonage vocal utilisé pour la création de l’audio.

Ce lancement répond à des enjeux majeurs pour les médias, les entreprises et les institutions publiques. Tous font face à un afflux croissant de contenus potentiellement trompeurs. « Dans un contexte politique tendu et un besoin croissant pour les médias de vérifier la fiabilité des informations reçues, cette innovation […] répond à l’ambition première d’Ircam Amplify : développer des produits et des services toujours plus innovants qui transforment la façon dont nous vivons et utilisons le son, partout dans le monde », déclare Nathalie Birocheau, co-fondatrice et CEO d’Ircam Amplify.

Un enjeu de sécurité publique

L’AI Speech Detector arrive à point nommé pour répondre à la montée en puissance des deepfakes vocaux, utilisés de plus en plus fréquemment dans des campagnes de désinformation ou d’usurpation d’identité digitale. Dans un contexte où les élections américaines approchent et où la vérification des sources devient cruciale, cet outil offre une solution technologique précieuse.

Ircam Amplify, avec son expertise unique en technologie sonore, s’impose ici comme un acteur incontournable dans la lutte contre les fausses informations. L’AI Speech Detector, avec son taux de précision élevé, garantit aux utilisateurs une fiabilité dans l’analyse des enregistrements audio, qu’ils soient de nature politique, médiatique ou commerciale.

Une entreprise française à la pointe de l’innovation sonore

Ircam Amplify s’est rapidement imposée dans le domaine des technologies audio basées sur l’IA. L’entreprise offre une gamme de services. Cela va du clonage de voix à la création de contenus sonores innovants, en passant par la spatialisation du son. Sa mission : transformer l’accès aux innovations sonores de manière responsable.

En cinq ans, cette start-up française a levé 7 millions d’euros et compte des clients prestigieux tels que Louis Vuitton, Warner Music, ou encore GoPro. Son objectif ? Amplifier les usages du son et respecter une éthique technologique forte. Elle veille à ce que chaque innovation réponde à un besoin réel et utilisée de manière utile et harmonieuse.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

