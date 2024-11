Devinez qui vient d’acheter un nom de domaine porno pour une grosse somme !

OpenAI continue de faire parler de ses décisions financières impressionnantes. L’achat d’un domaine surprenant, autrefois associé à des activités pornographiques, en est un nouvel exemple.

Le domaine acquis par OpenAI n’est autre que Chat.com. Ce site hébergeait auparavant des salles de discussion et de webcams orientées vers le contenu pour adultes. Les noms de ces espaces virtuels étaient évocateurs : « Sexy », « Fantasy » ou encore « Foot Fetish ».

Selon une version archivée, le site permettait des conversations sans inscription et offre une expérience sans contraintes. « Contrairement à d’autres sites de chat gratuits, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le bouton Entrer et de commencer à discuter immédiatement », détaillait un avis aujourd’hui.

Aujourd’hui, le site a radicalement changé. Fini les échanges vidéo épicés, place à l’innovation technologique. Chat.com redirige désormais les visiteurs vers ChatGPT, l’outil d’intelligence artificielle d’OpenAI. Un pivot qui illustre la volonté de l’entreprise d’élargir son audience tout en capitalisant sur une image de marque puissante et accessible. « Au lieu de permettre aux gens de montrer leurs parties intimes, le domaine envoie désormais les visiteurs directement vers ChatGPT », rapportent les observateurs.

Stratégie de branding et coûts colossaux

Cette acquisition, bien que non confirmée en termes de montant exact, a coûté cher. Dharmesh Shah, l’ancien propriétaire de Chat.com, l’avait acheté pour 15,5 millions de dollars en 2023. Sur LinkedIn, il a confié avoir réalisé une revente très lucrative, bien au-delà de son investissement initial. « Lorsqu’il vend un domaine, il ne le fait presque jamais à perte », écrit-il en se référant à lui-même. De plus, Shah a confirmé que le nouveau propriétaire est « exactement celui que vous pensez ».

Le rachat de Chat.com s’inscrit dans une stratégie globale de développement. OpenAI souhaite rendre ses services IA plus accessibles et compétitifs. Cela survient alors que l’entreprise vient de lancer ChatGPT Search, un outil conçu pour rivaliser avec Google. L’annonce d’OpenAI explique que le service permet de recevoir des réponses rapides et pertinentes, accompagnées de liens vers des sources Web fiables.

Comment OpenAI compte-t-elle utiliser ce nouveau domaine ? Le mystère reste entier. L’entreprise n’a pas encore révélé ses intentions précises. Toutefois, le nom simple et accrocheur de Chat.com est un atout indéniable pour la popularité de ChatGPT. Un domaine plus facile à retenir que « ChatGPT », qui pourrait renforcer l’impact de l’IA auprès du public.

