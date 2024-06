Dites adieu aux oublis : Découvrez ‘O’, l’assistant IA d’Ohai.ai

Qui n'a jamais connu la déception d'oublier l'anniversaire d'un proche ou la frustration de manquer une deadline importante ? Ces oublis, véritables faux pas sociaux et professionnels, peuvent ébranler nos relations et notre crédibilité. Fort heureusement, l'ère numérique apporte des solutions ingénieuses pour remédier à ces défaillances de mémoire et préserver notre capital social et professionnel.

L'assistant IA « O » d'Ohai.ai se positionne comme le compagnon idéal pour gérer efficacement vos rendez-vous, anniversaires et autres événements essentiels.

Un assistant virtuel proactif et personnalisé

Bien plus qu'un simple rappel sur votre calendrier, « O » communique directement avec vous via votre smartphone. Cette approche personnalisée vous permet de rester informé de manière proactive, sans avoir à consulter constamment vos agendas.

Pour commencer à bénéficier des services de « O », il vous suffit de vous inscrire sur la plateforme Ohai.ai. Deux options s'offrent à vous : une version gratuite aux fonctionnalités de base, ou une version premium à 27$ par mois pour une expérience plus complète.

Une fois inscrit, vous pouvez dialoguer avec « O » par messagerie instantanée. Lors de ces échanges, vous lui transmettez toutes les dates importantes à retenir : anniversaires, rendez-vous, événements familiaux, etc.

L'assistant mémorise ces informations et vous envoie des rappels personnalisables, que ce soit une semaine à l'avance ou le jour même de l'événement.

Une gestion optimisée de votre emploi du temps

Au-delà du simple rappel de dates, « O » s'impose comme un véritable allié dans l'organisation de votre quotidien. En se synchronisant avec votre calendrier Google, il vous offre une vue d'ensemble de vos disponibilités, vous alerte sur les conflits d'horaires et vous suggère des créneaux libres pour de nouvelles activités.

Cette vue d'ensemble va transformer la planification de vos journées et semaines et éliminera ainsi le stress lié à la gestion d'agenda. Vous gagnerez en efficacité et sérénité, grâce à la maîtrise retrouvée de votre emploi du temps.

Une intelligence artificielle qui s'adapte à vos besoins

L'un des atouts majeurs d'Ohai.ai réside dans sa capacité d'adaptation. Loin d'être un simple outil de rappel, « O » évolue en fonction de vos habitudes et de vos préférences. Vous pouvez interagir avec lui de manière naturelle, comme vous le feriez avec un assistant humain.

Au fil du temps, « O » affine sa compréhension de vos besoins et vous propose des suggestions toujours plus pertinentes. Il devient ainsi un véritable partenaire au quotidien, et veille à ce que vous restiez toujours maître de votre temps et de vos engagements.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.