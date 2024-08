Faites parler vos vidéos en 30 langues avec D-ID Video Translate

La création de vidéos à portée mondiale n'a jamais été aussi simple grâce à l'outil D-ID Video Translate. Désormais, les créateurs de contenu peuvent traduire leurs vidéos en 30 langues différentes, tout en conservant leur propre voix.

Cette technologie novatrice, développée par D-ID, utilise l'intelligence artificielle pour cloner votre voix et la synchroniser avec un script traduit.

D-ID ne se contente pas de vous doubler avec une voix générique. L'IA réplique votre voix et ajuste les mouvements de vos lèvres pour un réalisme saisissant. Ainsi, votre vidéo semble être enregistrée en temps réel, même dans une langue étrangère. Cet outil s'adresse à ceux qui souhaitent partager leur contenu vidéo au niveau mondial, tout en minimisant les coûts et le temps liés à la localisation.

Pour les créateurs de contenu et les entreprises, la traduction vidéo est souvent un défi de taille. D-ID simplifie ce processus grâce à son IA. Il permet une meilleure accessibilité sans dépenser des sommes colossales. Le service, inclus dans le forfait de base à 56 dollars par an, est conçu pour démocratiser l'accès à la traduction vidéo de haute qualité.

D-ID s'est fait connaître avec Deep Nostalgia, un outil qui animait de vieilles photos afin de transformer des images fixes en vidéos. Depuis, l'entreprise a élargi son offre avec des avatars vidéo et des outils d'IA destinés aux créateurs et aux entreprises. Aujourd'hui, avec Video Translate, D-ID renforce sa position sur le marché en facilitant la création de contenu multilingue.

Le boom des outils de traduction vidéo

La traduction vidéo par IA n'est pas un domaine réservé à D-ID. YouTube, Vimeo et d'autres acteurs du secteur, comme Speechify et ElevenLabs, proposent également des services similaires. Cependant, la technologie de synchronisation labiale de D-ID, qui ajuste les mouvements des lèvres pour correspondre au discours traduit, se distingue par son réalisme. Cela confère à leurs vidéos un avantage unique sur la concurrence.

L'outil Video Translate de D-ID offre une véritable révolution pour la communication numérique mondiale. Les créateurs peuvent désormais atteindre un public multilingue sans engager de coûts prohibitifs. Selon Gil Perry, cofondateur et PDG de D-ID, cet outil redéfinit la manière dont nous créons et partageons des vidéos à l'échelle internationale.

Essai gratuit et accessibilité pour tous

D-ID propose un essai gratuit d'un mois pour tous ceux qui souhaitent tester cet outil révolutionnaire. Que vous soyez une entreprise ou un créateur individuel, l'accès à la traduction vidéo IA n'a jamais été aussi simple. D-ID garantit une expérience fluide et éthique, sans risque d'utilisation abusive de vos données vocales.

Avec l'outil D-ID Video Translate, la barrière linguistique disparaît, permettant aux créateurs de contenu de s'adresser à un public mondial. Cette innovation positionne D-ID comme un acteur incontournable dans l'univers de la vidéo IA. Grâce à sa technologie avancée et à sa facilité d'utilisation, D-ID Video Translate ouvre de nouvelles perspectives pour les créateurs, tout en rendant la vidéo accessible à tous, partout dans le monde.

