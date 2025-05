Google déploie le Mode IA dans son moteur de recherche : voici à quoi ça sert !

Google transforme sa manière de répondre avec le Mode IA. Ce nouvel outil promet des recherches plus simples, plus précises, et surtout bien plus pratiques au quotidien.

Depuis plusieurs mois, Google multiplie les efforts pour moderniser sa recherche. En réponse à la concurrence croissante d’outils comme ChatGPT ou Perplexity.ai, le géant américain dévoile enfin son Mode IA. Et d’après la firme, ce changement rendra la recherche plus intuitive.

Souvenez-vous, en 2024, Google avait déjà commencé à transformer son moteur de recherche. En gros, la pression est montée avec l’arrivée de concurrents comme l’entreprise OpenAI et d’autres. Ces outils ont séduit le public avec leurs réponses générées par IA. Ce genre de situation pousse donc Google à réagir, et c’est exactement ce qu’il a fait.

Et selon Sundar Pichai, le PDG de Google, l’année 2025 marquera un vrai tournant. Lors d’une conférence à New York, il a annoncé des changements importants. L’un des plus attendus, c’est ce fameux Mode IA. Il commencera d’ailleurs à apparaître chez certains utilisateurs américains dans les semaines à venir.

Contrairement à une recherche classique, ce mode ne montre pas une liste de liens. En guise de réponse, l’utilisateur reçoit un texte clair, généré par l’intelligence artificielle de Google. Ces réponses se basent sur l’index de recherche classique de Google, donc sur des données fiables.

Eh bien, ce qui change aussi, c’est l’interface. Le Mode IA apparaîtra dans un onglet spécial, avant les autres catégories.

À titre d’exemple, cet onglet se placera même avant « Tout », « Images » ou « Shopping ». En parallèle, Google supprime aussi la file d’attente pour ceux qui veulent tester ce nouveau système. Du moins, c’est déjà prévu aux États-Unis.

✨ AI Mode expands on AI Overviews with more advanced reasoning, thinking and multimodal capabilities. We're starting to roll it out to Google One AI Premium subscribers as an opt-in experiment in Labs.



Sign up for early access → https://t.co/82LFV03FAP pic.twitter.com/GfFkYoKZ4i