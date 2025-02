Google lance « Ask for Me » : cette fonctionnalité qui appelle les entreprises pour vous

Google teste une nouvelle fonctionnalité d’intelligence artificielle. Baptisée « Ask for Me », elle permet d’appeler les entreprises locales à votre place pour obtenir des informations sur les tarifs et la disponibilité.

Avec « Ask for Me », Google cherche à simplifier la vie des utilisateurs. « L’idée est d’aider les utilisateurs à accéder à l’information sans avoir à décrocher le téléphone et à parler à quelqu’un », explique l’entreprise. Désormais, plus besoin de composer un numéro ni d’attendre en ligne. L’IA s’occupe de tout, puis vous envoie un résumé des réponses obtenues.

Actuellement, la fonctionnalité est disponible pour certains utilisateurs inscrits à Search Labs, le programme de test de Google. Pour l’activer, il suffit de rechercher un service local, comme « vidange d’huile » ou « salons de manucure à proximité ». Un bouton « Ask for Me » apparaît alors et va permettre de lancer l’appel automatique.

Ensuite, l’utilisateur précise les détails du service souhaité. Par exemple, il peut mentionner un remplacement de pneu, un entretien programmé ou un nail art spécifique. L’IA contacte alors les entreprises locales et compile les réponses en un résumé clair et rapide.

Cette technologie représente un changement majeur. Google mise sur l’IA pour alléger les démarches du quotidien. Un exemple frappant est la fonctionnalité « Talk to a Live Rep », lancée l’an dernier. Celle-ci permet d’appeler une entreprise, d’attendre à votre place et de vous rappeler dès qu’un agent est disponible.

Cette innovation évite d’écouter de la musique d’attente interminable et d’attendre parfois des heures pour une simple réponse. « Ask for Me » fonctionne sur le même principe en automatisant les appels aux commerces locaux.

Google continue d’explorer les usages de l’IA

En parallèle, Google développe d’autres fonctionnalités basées sur l’IA. Par exemple, « Daily Listen » propose une expérience audio personnalisée et permet aux utilisateurs de suivre l’actualité selon leurs préférences.

L’objectif est clair : rendre l’IA encore plus utile au quotidien. Avec « Ask for Me », Google cherche à faciliter la communication avec les entreprises et à réduire les contraintes liées aux appels téléphoniques. C’est une avancée prometteuse qui pourrait bien révolutionner la manière dont nous interagissons avec les services locaux.

