Seriez-vous prêt à passer un entretien avec un avatar IA, comme ce candidat ?

Jack Ryan, spécialiste du marketing en recherche d’un emploi, a récemment vécu une expérience surprenante avec l’IA lors de son entretien d’embauche. Face à lui, un avatar doté d’intelligence artificielle, développé par la startup australienne Fairgo, l’a évalué.

Lors de cet entretien, un avatar féminin sans émotion a interrogé Ryan sur son parcours professionnel. Il n’a pas du tout apprécié cette interaction. Pour lui, cette expérience incarne parfaitement ce qu’il appelle le « capitalisme en phase avancée« . L’IA, incapable de saisir ou d’interpréter les nuances émotionnelles et faciales, introduit un manque d’humanité qui rend la procédure d’autant plus troublante. Ryan estime que cette froideur n’a absolument pas sa place dans un processus de recrutement.

Les dilemmes de l’IA dans le recrutement

Fairgo, la startup à l’origine de cette innovation, affirme offrir une évaluation juste et équitable des candidats. Elle base son discours sur les avantages de l’IA pour éviter les biais humains. Julian Bright, PDG de Fairgo affirme que l’avatar n’interfère pas dans la sélection finale des candidats. Bright ajoute également que l‘IA ne stocke, ni les vidéos ni les audios des entretiens pour influencer les décisions.

Cependant, Ryan rejette cette approche. Selon lui, ces outils technologiques sont incapables d’évaluer pleinement un candidat. De plus, la distance créée par l’IA n’apporte aucun bénéfice réel aux interactions professionnelles. Un entretien doit capter bien plus que des compétences techniques : les émotions, les interactions humaines et même les silences sont essentiels.

Un malaise qui s’amplifie

Ryan ne cache pas son malaise face à l’influence grandissante de l’IA dans le recrutement. En tant que personne handicapée, il voit cette technologie comme un obstacle supplémentaire. Il craint que l’ajout d’une IA dans le processus aggrave les inégalités.

Les entreprises, selon lui, risquent de masquer des pratiques discriminatoires sous couvert de diversité et d’inclusion. Pourtant, ces outils automatisés pourraient éloigner davantage les profils atypiques plutôt que les intégrer.

Le spectre de la déshumanisation

Ryan estime que l’utilisation croissante de l’IA reflète une tendance dangereuse. Les entreprises cherchent de plus en plus à réduire les coûts humains. Il s’inquiète du fait que la technologie remplace les tâches humaines. Il voit déjà comment les licenciements massifs dans les grandes entreprises permettent de réembaucher à moindre coût.

Le recours à l’IA dans les entretiens d’embauche divise profondément. D’un côté, des entreprises comme Fairgo louent les mérites d’une plus grande équité. De l’autre, des candidats comme Ryan s’interrogent sur l’efficacité et l’impact de ces outils. Les questions éthiques soulevées par cette pratique ne manqueront pas d’alimenter les discussions à l’avenir.

Je trouve le débat sur l’objectivité de l’IA fascinant, mais je partage les inquiétudes de Ryan. Bien que l’IA soit prometteuse pour réduire les biais, elle risque de passer à côté de l’aspect humain, qui est essentiel à une évaluation complète. À mon avis, les compétences relationnelles et émotionnelles ne peuvent pas être évaluées par un algorithme.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.