LinkedIn veut simplifier au plus les recrutements avec l’IA

LinkedIn s’approprie aussi les capacités de l’IA en l’utilisant pour dépasser les difficultés du recrutement sur sa plateforme.

LinkedIn semble aussi s’être laissé séduire par la technologie de l’IA. Elle utilise de plus en plus les capacités d’automatisation de cette technologie pour faciliter son fonctionnement. Pour le recrutement par exemple, LinkedIn a intégré les suggestions d’écriture alimentées par l’IA. Cette plateforme a aussi déjà proposé cette nouvelle technologie de l’IA à ses utilisateurs pour optimiser leurs profils LinkedIn. Elle l’a aussi proposé aux recruteurs pour une rédaction plus facile de l’offre d’emploi.

Pourquoi utiliser l’IA sur cette plateforme de recrutement ?

LinkedIn a testé un outil de description de poste basé sur la technologie de l’IA. L’utilisation de l’IA permet aux utilisateurs de rédiger des offres d’emploi et d’améliorer leur profil sur LinkedIn. Le recrutement sur cette plateforme est alimenté par les modèles GPT d’OpenAI de l’IA. Cet outil consiste à :

Améliorer le processus de recrutement : Il maintient et développe la compétitivité de l'entreprise en évaluant les techniques de recrutement concurrentes.

Chercher des candidats potentiels pour les recruteurs en identifiant les attentes et les besoins du recruteur chez un candidat.

Gérer et sécuriser l'information des données de chaque candidat.

Compléter la tâche du recruteur.

L’IA identifie les compétences et les expériences qui doivent être mises en évidence dans les profils des utilisateurs. Ensuite, il leur fait des suggestions pour ajouter plus d’attrait à leur profil. En effectuant ces tâches pour vous, l’outil de l’IA vous fait gagner du temps tout en conservant votre particularité. Il vous aide également à rectifier et modifier les contenus que vous voulez ajouter à votre profil.

Il serait alors facile pour un utilisateur de maintenir son profil à jour. L’IA facilite également la création de votre profil d’emploi. Son intérêt n’est plus aussi à démontrer dans le processus du recrutement.