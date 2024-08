Prompt Engineering : compétences et formations nécessaires pour ce métier en pleine expansion

Le Prompt Engineering, une nouvelle compétence essentielle pour les professionnels de l'IA générative, est en pleine émergence. Ce domaine combine logique, codage et créativité. Il permet de guider les modèles d'IA pour obtenir des réponses spécifiques et accomplir diverses tâches. Cet article explore le rôle crucial du Prompt Engineer dans le développement de l'IA, les compétences requises et les opportunités de formation.

Émergence et importance des compétences en prompt engineering

Le Prompt Engineering est une technique utilisée en intelligence artificielle, notamment dans le traitement du langage. Elle consiste à concevoir des instructions, ou « prompts« , pour guider les modèles d'IA générative comme GPT. Selon Mountaha Ndiaye, Directeur EMEA ventes et programmes de l'écosystème, « l'IA générative devient de plus en plus populaire auprès des professionnels ». Il ajoute : « Cette technologie impose aux développeurs de nouvelles compétences et le Prompt Engineering joue un rôle essentiel dans ce contexte.

Le Prompt Engineer structure le texte ou les données pour qu'elles soient interprétées par les modèles d'IA. Ce métier exige une compréhension profonde des systèmes d'IA, de leurs limites et des résultats souhaités. Les experts considèrent cette technologie émergente comme un aspect fondamental du développement de l'IA. Elle nécessite une adaptation continue aux nouveaux défis et aux percées technologiques. Certains experts affirment que le Prompt Engineer « joue un rôle crucial dans le développement de l'IA car ces derniers aident à identifier les erreurs et les capacités cachées des différents systèmes« .

La formation et le développement des compétences en prompt engineering

Il n'existe pas encore de formations spécifiques pour ce nouveau métier. Cependant, les ressources en ligne, certifications et camps d'entraînement se multiplient. La communauté des développeurs en IA est active et permet l'échange de connaissances et d'expériences. L'apprentissage par l'expérience, la manipulation de modèles de pointe et une soif constante d'apprendre sont essentiels pour devenir un bon Prompt Engineer. Les développeurs doivent se tenir informés des nouvelles percées, produits, et techniques dans le domaine de l'IA générative.

Mountaha Ndiaye souligne l'importance de la formation continue. Il dit : « La formation d'un ingénieur rapide implique une combinaison de connaissances théoriques, d'expérience pratique, d'apprentissage continu et de volonté d'explorer et d'expérimenter des modèles de pointe« .

Défis et opportunités pour les prompt engineers

La montée en puissance de l'open-source dans le développement de l'IA générative, comme avec le Llama 2 de Meta, offre des opportunités aux développeurs de partager et de recevoir des conseils. Cependant, il peut être complexe de distinguer les bons conseils des mauvais. Ndiaye conseille de tenir compte de la source, de rechercher le consensus, d'évaluer les preuves, de tenir compte du contexte, de rechercher des points de vue différents et de faire confiance à son instinct.

Les Prompt Engineers doivent également adapter leurs compétences aux besoins spécifiques des entreprises. Ils développent des prompts contextuels pour rendre l'IA plus efficace dans les objectifs de l'entreprise. Cette profession est en pleine évolution et promet de nouvelles opportunités pour ceux qui souhaitent se spécialiser dans ce domaine.

Avec le développement rapide de l'IA générative, le rôle des Prompt Engineers devient de plus en plus crucial. Cette profession combine des compétences techniques et créatives. Elle est essentielle pour guider les modèles d'IA et obtenir des résultats optimaux. Les opportunités de formation et de développement dans ce domaine se multiplient. Cela offre aux développeurs la possibilité d'acquérir les compétences nécessaires pour exceller. Les entreprises doivent miser sur ces nouvelles compétences pour rester compétitives dans un marché en constante évolution. Le Prompt Engineering est une compétence clé pour l'avenir de l'IA et son importance ne fera que croître dans les années à venir.



Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

